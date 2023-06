Messina. Via Cicerone inaugurata sei mesi fa e già piena di sporcizia - Tempostretto

L'appello di una nostra lettrice: gli operatori ecologici non passano

Dopo anni di abbandono è stata restaurata in pietra lavica e arricchita da quattro aiuole con vegetazione tipica della macchia mediterranea.

Peccato che via Cicerone “venga sistematicamente ignorata dagli operati ecologici, che si occupano delle strade adiacenti ma non di questa” – scrive una nostra lettrice, Carmen Borgia.

“C’è forse qualche ragione che non conosciamo che impedisce ai lavoratori di intervenire? Forse quella piccola zona pedonale non compete a chi ha in dotazione quel perimetro da pulire? Che qualcuno mi spieghi, per favore, l’arcano. Perché sinceramente è insopportabile che non si riesca a godere di uno spazio recuperato dopo anni di abbandono per vederlo nuovamente deperire nell’incuria”.