Messina. Via Puntale Arena di nuovo isolata

C'è un progetto da 1 milione e 200mila euro, ma i soldi non ci sono

«Il crollo del muro in via Carrai, con la conseguente chiusura della strada, ha riportato alla luce una criticità che affligge da anni i residenti di Puntale Arena. Gli interventi emergenziali, seppur necessari nell’immediato, non possono più essere considerati sufficienti. La zona necessita di una soluzione strutturale che garantisca una viabilità sicura e adeguata ai residenti”.

Così il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), che ha presentato una nuova interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere “non solo la messa in sicurezza definitiva di via Carrai, ma anche la realizzazione di una viabilità alternativa. L’area, infatti, non può dipendere da un’unica via d’accesso, considerando anche le difficoltà che questa situazione comporta per i mezzi di soccorso. Esistono fondi europei e altre risorse che potrebbero essere destinati a questo scopo? È fondamentale che l’amministrazione valuti attentamente questa possibilità, predisponendo un progetto che risolva definitivamente il problema. La realizzazione di una strada alternativa non è più rimandabile».

L’ultima volta se n’era parlato in Commissione ad aprile 2024. Era emerso che la soluzione progettuale c’era, i soldi necessari (1 milione e 200mila euro) no.