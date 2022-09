Messina. "Viabilità in tilt in via Calispera davanti alla scuola Salvo D'Acquisto" - Tempostretto

L'allarme lanciato dal consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone

Il consigliere della II Municipalità Paolo Scivolone denuncia i disagi per gli automobilisti e residenti in via Calispera, aggravati dal passaggio dei mezzi pesanti e dell’autobus Atm. «Serve un’alternativa viabile per decongestionare il traffico e offrire una nuova via di fuga in caso di calamità, garantendo il transito dei mezzi di soccorso». Ricominciano le lezioni a scuola e come ogni anno la viabilità del villaggio Unrra va in tilt, soprattutto a causa del transito dei mezzi pesanti provenienti dall’area industriale Ex Decon, sostiene i consigliere.

E ancora: «I maggiori problemi si registrano soprattutto negli orari di entrata e di uscita degli alunni dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto dove si rileva un maggior afflusso. A fronte dei problemi riscontrati, che si verificano ormai da anni è fondamentale trovare un’immediata alternativa viabile che consenta di decongestionare il traffico e offra “una nuova via di fuga” n caso di calamità, garantendo inoltre il transito dei mezzi di soccorso, che ad oggi rischiano di rimanere bloccati».

Le proposte

Mette in risalto il consigliere: “La soluzione? La parziale o totale copertura di un tratto del torrente San Filippo a valle dello svincolo, in modo da collegare il villaggio Unrra con la via Consolare Valeria e via Adolfo Celi. Con l’inserimento di due rotatorie si garantirebbe così il deflusso dei mezzi pesanti direttamente sullo svincolo autostradale, evitandone il transito in una via già totalmente congestionata».

