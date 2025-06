Messina. Da viale dei Tigli all’Annunziata, ecco il progetto

177 metri per il collegamento con via Umberto Fiore e, di conseguenza, col viale Annunziata

Una nuova strada per la zona nord della città. Sono avviate le fasi progettuali per la realizzazione di un collegamento tra viale dei Tigli e viale Annunziata, un’opera per fluidificare il traffico e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Il progetto nasce dalla necessità di affrontare una situazione viaria critica, caratterizzata da una forte congestione dei flussi di traffico, rallentamenti e difficoltà di circolazione. Il manto stradale degradato, vegetazione infestante ai margini, oltre alla mancanza di una via di fuga alternativa in caso di emergenze.

Il progetto

Il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, stazione appaltante dell’opera (con responsabile unico del procedimento ing. Giuseppe Colao), ha elaborato una soluzione progettuale che prevede la realizzazione di un nuovo tratto viario lungo 177 metri. La strada avrà un andamento in pendenza, partendo in salita dall’intersezione con viale dei Tigli, vicino al Condominio La Macina, e proseguendo in discesa fino all’innesto con via Umberto Fiore, all’altezza del parcheggio pubblico esistente situato tra i condomini “La Cerbiatta” e “Edera”.

Si punta a creare un percorso alternativo più efficiente per decongestionare l’area e ridistribuire i flussi. Il progetto prevede tecniche di costruzione a basso impatto ambientale e materiali sostenibili, puntando alla riduzione del consumo energetico e migliorando la sicurezza e l’estetica dei tratti di innesto con le vie esistenti. Previsti anche alcuni espropri per acquisire le aree private necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura.

“La situazione di congestione, le difficoltà di accesso e la mancanza di un collegamento viario diretto tra due importanti arterie urbane richiedevano un intervento strutturale, non più rinviabile” – dice il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi.