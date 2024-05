Messina. Vico Primo Peculio, impasse sbloccata: ora i lavori

Il Comune è comproprietario coi privati, accordo trovato

Via Cicerone, via Malvagna e vico Primo Peculio. Un appalto da 336mila euro per riqualificare tre stradine del centro abbandonate, posizionando nuovo basolato lavico, illuminazione, arredo urbano e una condotta per il convogliamento delle acque piovane.

Ma se via Cicerone è stata aperta a dicembre 2022 e via Malvagna a marzo 2023, in vico Primo Peculio, tra corso Cavour e via XXIV maggio, non si è mai passati all’azione.

Vico Primo Peculio lato via XXIV Maggio. Nella foto principale, invece, lato corso Cavour

Perché? “Il Comune di Messina è comproprietario – spiega il vicesindaco Salvatore Mondello – insieme a tre condomìni e tre singoli, quindi abbiamo dovuto fare diversi incontri con loro. Nell’ultimo, una ventina di giorni fa, abbiamo trovato la quadra. L’avvocato coordinatore dei privati mi ha detto che a breve formalizzeranno tutto con delibere di condominio che saranno trasferite al Comune. Appena ci daranno il necessario potremo iniziare i lavori perché l’appalto è in corso e non ci sono altri impedimenti. Anche in via Cicerone c’era una situazione simile, che è stata risolta in tempi più brevi. La strada sarà ad uso pubblico”.