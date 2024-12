Messina vince il bando “Sport di Tutti”: 100mila euro per un progetto su Villa Sabin

Lo ha annunciato l'assessore Finocchiaro: "Primi su oltre 200 progetti". Finanziati soltanto in 39. L'altro comune siciliano che ce l'ha fatta è Piraino

MESSINA – Costerà 100mila euro e il Comune di Messina lo cofinanzierà soltanto al 20 per cento grazie alla partecipazione al bando di Sport e Salute chiamato “Sport di Tutti, Parchi 4-14”, vinto proprio dall’amministrazione messinese. Si tratta di un progetto che riguarda Villa Sabin, come ha annunciato sui social l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, che ha spiegato come “su oltre 200 progetti presentati in tutta Italia” Messina si sia aggiudicata il primo posto sui 39 finanziati.

La graduatoria

“Il progetto – ha proseguito Finocchiaro – consiste nell’allestire un’area importante di circa 600 mq di Villa Sabin, con attrezzature sportive dedicate ai giovanissimi tra i 4 e i 14 anni per incentivare l’attività ludico motoria”. Nella graduatoria Messina è stata premiata con 100 punti, insieme al comune di Barletta, in Puglia. Poco dietro sono arrivati Arezzo, Modena, Teramo, Santa Maria Capua Vetere, Parma, Monfalcone, Bitonto e Ponte di Piave.

Per trovare un altro Comune siciliano bisogna scendere fino al 29esimo posto ed è sempre nel messinese, perché si tratta di Piraino (75 punti), al pari di diversi altri Comuni tra cui anche Acireale, inserito in 40esima posizione. Proprio Acireale è il primo dei Comuni italiani a non essere stati ammessi al finanziamento per esaurimento delle risorse. In Sicilia sono rimasti fuori per lo stesso motivo, pur essendo stati ammessi, Partinico (63), Altavilla Milicia (76), Aci Bonaccorsi (102), Riesi (103), Barcellona Pozzo di Gotto (111), Ravanusa (121), Grotte (158), San Filippo del Mela (163), Pantelleria (176), San Gregorio di Catania (180) e Barrafranca (187). Escluso, invece, Castroreale.