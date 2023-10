Messina violenta, cliente aggredito e passante rapinato in zona sud - Tempostretto

Protagonisti giovanissimi che feriscono o colpiscono malcapitati. Gli arresti delle Volanti

MESSINA – Sono giovanissimi i protagonisti di due rapine violente avvenute nella zona sud cittadina nei giorni scorsi. Due episodi distinti, avvenuti nello scorso mese di ottobre, finiti nell’arresto di entrambi ad opera degli agenti delle Volanti.

Dammi i soldi o ti riempio di botte

A Contesse un ventenne ha avvicinato un sessantunenne chiedendogli del denaro. Al rifiuto dell’uomo, lo ha aggredito colpendolo ripetutamente al volto e alla nuca. Un passante ha avvisato i poliziotti che sono riusciti a bloccare l’aggressore ancor prima che si allontanasse. Soccorso e medicato il malcapitato. Il giovane è andato in carcere.

Impiegato di cartoleria accoltella cliente

E’ maggiorenne da poco, invece, il ragazzo andato ai domiciliari per lesioni personali. Assunto da pochi giorni in una cartoleria della zona sud della città, ha ferito con un taglierino un cliente. Alla base dell’aggressione, uno scambio di battute relative alle fotocopie richieste. Il diciottenne ha cercato di allontanarsi lasciando il cliente ferito, dopo averlo colpito con un taglierino al braccio. E’ stato fermato poco dopo con ancora la lama in mano, sporca di sangue. A fugare ogni dubbio sulla colpevolezza e la sua identificazione ci sono anche le immagini della video sorveglianza.

Lavorare in supermercato è pericoloso

Un venticinquenne è stato arrestato per rapina impropria. E’ stato notato dal dipendente di un supermercato mentre cercava di portarsi via cinque confezioni di salmone affumicato. Scoperto, lo ha minacciato un paio di forbicine. Gli agenti lo hanno fermato ed è andato ai domiciliari per anche per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Con la droga in casa

Ventisei anni ha invece il pusher arrestato dagli uomini della Questura dopo un controllo in casa dove erano nascosti due panetti con 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il blitz nell’abitazione è scattato grazie al supporto dell’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria, dopo diversi giorni di appostamenti. Il ragazzo è andato ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Un mese di Volanti

Nel corso del mese, gli agenti della sezione, ai comandi del dirigente Mario Venuto, hanno controllato complessivamente 5.117 persone e di 1.993 veicoli, denunciando a piede libero 58 persone per i reati più disparati tra cui furto, rapina, spaccio, maltrattamenti, porto di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate, resistenza e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.