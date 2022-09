Messina-Viterbese. Auteri: "Questo pareggio è un delitto" - Tempostretto

Le dichiarazioni di mister Auteri dopo il pareggio tra Messina e Viterbese

MESSINA – Rammarico in casa Acr Messina con l’allenatore Auteri che lamenta ancora una volta un errore che ha compromesso la gara dei suoi. Una partita che la squadra stava vincendo con merito e che su una lettura sbagliata ha compromesso il risultato finale. In conferenza stampa anche l’autore della rete del vantaggio del Messina, Carmine Iannone, la cui felicità per il gol segnato è spenta dal risultato che è arrivato.

Auteri: “Stavamo vincendo con merito”

“Abbiamo giocato un’ottima gara, è un delitto questo pari su una situazione leggibilissima. In tanti hanno chiesto il cambio, comunque chi è entrato in campo si è comportato bene. Stavamo vincendo con merito e gestendo il match, loro erano spaccati e non ne avevano più. Ancora una volta andavano concretizzate meglio le situazioni avute. È un gruppo giovane, che dire, devono fare esperienza e ci fanno un po’ soffrire. Andiamo avanti, c’è strada da fare”.

Aggiunge l’allenatore: “Abbiamo cambiato, ma abbiamo fatto bene. È una squadra che ha delle qualità, pecchiamo di ingenuità, ma non ci siamo mai sbilanciati. Loro rincorrevano a lanci lunghi e noi non ci siamo scoperti e abbiamo avuto situazioni per chiuderle anche in campo aperto. Continueremo ad analizzare le stupidaggini fatte. La Viterbese è un avversario importante e noi l’avevamo messo sotto, poi abbiamo perso due punti”.

“Mi sto facendo un’idea sui giocatori, con Camilleri probabilmente non prendevamo quel gol. Abbiamo fatto un punto in tre partite, potevamo ricavarne di più. Sono arrabbiato ma devo mantenermi lucido e valutare la buona partita fatta, forse la migliore del nostro campionato. E ringrazio i tifosi per il supporto”, mette in risalto Auteri.

Iannone, autore del gol del Messina

Si esprime così Iannone: “Sono contento per il gol, ma era una partita da vincere e fa ancora più male pareggiarla alla fine così. Siamo rimasti molto delusi. Il mister di solito dopo la partita non parla nello spogliatoio, la analizzeremo nei giorni a venire. Sono stato cambiato perché ero un po’ stanco. Bella sensazione e bellissimo giocare con questi tifosi. Sicuramente c’è rammarico per i due punti persi”.

Articoli correlati