Messina Volley, Antonio Panebianco si occuperà del marketing

Si tratta del primo nuovo ingresso in società in vista della prossima stagione

MESSINA – Il Messina Volley si prepara per la nuova e impegnativa stagione sportiva 2025-26 e lo fa potenziando la struttura societaria, con l’ingresso di nuovi dirigenti che aiuteranno la società giallo-blu ad affrontare con maggiore sicurezza le nuove sfide agonistiche. “Nel ringraziare i dirigenti che ci hanno aiutato nell’organizzazione e nella programmazione della stagione appena conclusa – afferma il presidente Mario Rizzo – intendo preannunciare non solo la loro rinconferma, ma anche l’arrivo di nuovi, che rafforzeranno tutti gli assetti dirigenziali. Il Messina Volley è sempre ben lieto di accogliere uomini e donne che intendono, dall’alto delle proprie specifiche esperienze personali e professionali, contribuire a migliorare la govenance del nostro sodalizio”. Per questo il Messina Volley annuncia ufficialmente il primo nuovo ingresso dirigenziale per la stagione 2025-26, si tratta di Antonio Panebianco che ha ricoperto ruoli dirigenziali in altre società sportive, soprattutto calcistiche, come la Messana. Il neo dirigente giallo-blu si occuperà delle attività di marketing, logistica e coordinamento sportivo in riferimento alla prima squadra.