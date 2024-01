Messina Volley, nuovo ingresso nello staff con Francesco Trimarchi

Affiancherà nello staff tecnico della squadra femminile Gugliandolo e Rizzo. Originario di Santa Teresa di Riva ha detto: "Al Messina Volley mi rimetto in gioco"

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza un nuovo ingresso nello staff tecnico della compagine che disputa il campionato di pallavolo di Serie C femminile. Infatti, a completare il reparto composto da Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo, arriva nel club giallo-blu Francesco Trimarchi, tecnico originario di Santa Teresa di Riva.

Tra le esperienze passate del nuovo allenatore citiamo quelle maschili con il Letojanni in Serie B (anno della promozione in A3), della Pallavolo Messina in B1 e con il Team Volley in Serie C; in ambito femminile, nella Messana Tremonti in Serie C. Si evidenziamo le esperienze istutuzionali all’interno dello staff tecnico della Fipav Messina, nella qualità di responsabile del CQT, qualifica che attualmente detiene nell’ambito maschile.

Trimarchi: “Ringrazio la società per questa possibilità”

“Con il Messina Volley mi rimetto in gioco – commenta il nuovo tecnico giallo-blu – e ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità. Vediamo di crescere insieme allenamento dopo allenamento. Il Messina Volley è composto da elementi di qualità assoluta ed è un vanto che siano tutte messinesi. Le ragazze lavorano bene, sanno stare in palestra e sono molto contento di essere qui e spero di dare una mano. In questo momento dobbiamo guardare dalla nostra parte della rete ed avremo tre settimane di tempo per poter lavorare insieme, in vista del girone di ritorno. Risulta stimolante sapere che il primo match, alla ripresa, sarà contro la capolista. Focalizziamo un allenamento alla volta, verificando la nostra crescita per essere pronti per dimostrare il nostro valore”.

