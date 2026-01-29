Messina Volley vince il recupero contro Volley ’96 Milazzo

Le gialloblù del presidente Rizzo con i tre punti ottenuti chiude il girone d'andata al secondo posto nel massimo campionato regionale

MESSINA – Nell’11ª giornata del Campionato di Serie C femminile, ultima del girone di andata, il Messina Volley si impone per 3-0 sul Volley ’96. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen conquistano 3 punti preziosi in chiave play-off, disputando un match di alto livello contro una squadra ostica e ben messa in campo da coach Pippo Staiti.

“E’ stata una bella partita – commenta Marcela Nielsen a fine gara – un bel 3-0 che fa bene all’umore ed all’autostima. Voglio fare i coplimenti alle ragazze perché hanno fatto delle cose buone e nuove che piano piano stanno mettendo in campo. Sono molto soddisfatta di questa prima parte di campionato. E’ ovvio che quando si fa una valutazione si parte sempre dal negativo, in quanto da questo deriva l’apprendimento, e quindi potevamo fare qualcosa in più, ma ancora non avevamo la consapevolezza dei nostri mezzi. Spero di mettere in pratica chi siamo nel girone di ritorno. Adesso abbiamo una maturità diversa”.

Il tecnico giallo-blu presenta il derby contro la Team Volley Messina di sabato prossimo: “E’ una partita sentita ed è stata la nostra prima partita di campionato nel girone di andata. In quell’occasione è andata bene come risultato, ma non nel gioco e spero che questo ci sia nella gara di ritorno”.

Messina Volley – Volley ‘96 3-0

Parte forte il Messina Volley nel primo set con Nielsen e Giulia Mondello a piazzare il +4 (5-1). Coach Staiti chiama la pausa, ma al rientro la musica non cambia con il pallonetto di capitan Michela Laganà e due ace di Alessandra Cuzzola a concretizzare il +7 (8-1). Le ospiti reagiscono e, dopo un batti e ribatti, accorciano a -2 (12-10) con Desirè Tumeo, Mairalaura Panetta, Anna Chiara Foti e Roberta Zangla. Nuovo punto a punto con l’ace di Tumeo a piazzare il -1 (16-15). E’ adesso la squadra di casa a chiedere time-out con Mondello ad allungare a +4 (19-15). Due punti di Foti riducono a -2 (22-20), mentre Nielsen sigla il set-point (+4; 24-20). Le ospiti chiamano il loro secondo discrezionale, ma le peloritane chiudono il primo parziale in loro favore (25-20).

Secondo in equilibrio fino allo strappo locale firmato Barbora Basile che, con un punto dalla battuta, piazza il +4 (9-5). Sul pallonetto di Nielsen (+5; 12-7), la squadra ospite chiama time-out, ma al rientro dopo una botta e risposta, il team di casa prende il largo e piazza il +11 (21-10) firmato Nielsen, Basile e Mondello. Nuovo discrezionale mamertino, ma Basile timbra il +12 (22-10). Il Volley ’96 accorcia (22-11), ma Mondello, Cuzzola e Basile chiudono il parziale in favore del Messina Volley (25-11).

Set successivo in parità fino al 5-5, quando la squadra di casa vola a +4 (9-5) con Nielsen e Mondello. Tatiana Vanicheva e Panetta accorciano (-2; 9-7), ma Mondello e il muro di Basile riportano il gap a +4 (11-7). Due ace di Mondello e la palla a terra di Nielsen aumentano le distanze a +8 (17-9) e la pipe di Mondello a +9 (21-12). L’acuto di Basile chiude il match in favore delle peloritane (25-13).

Tabellino

Praziali: 25-20; 25-11; 25-13.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Volley ‘96: Irrera, Caragliano, Tassone (Cap.), Tumeo, Vanicheva, Panetta, Prinzivalli, Zangla, Cicciari, Scalisi, Foti, Biancofiore (Lib. 1), Crisafulli (Lib. 2). All. Staiti.

Arbitri: Queck e Scuto.