MessinaCon 2023, ci saranno Giovanni Muciaccia e la voce di Vegeta: meno di un mese al via - Tempostretto

Il conduttore di Art Attack e il doppiatore Gianluca Iacono i super ospiti di una fiera del fumetto sempre più ricca: "Lucca Comics? Partito da un padiglione come noi"

MESSINA – Il celebre conduttore di Art Attack, Giovanni Mucciaccia, ma anche il doppiatore Gianluca Iacono, la voce di Vegeta in Dragon Ball. E ancora disegnatori e fumettisti di altissimo livello, come Umberto Giampà, Lelio Bonaccorso, Roberto Megna, Federico Pugliese, Gaspare Orrico, Michela De Domenico e Giulia La Malfa, al fianco di content creator come Ziroeight.exe, Corinne Mantineo e Lolfun, oltre alla mostra fotografica di Daniele Cosenza, gare di cosplay, aree giochi e tante cose ancora da scoprire e annunciare. Questo e molto altro sarà il MessinaCon 2023, che si terrà il 2 e il 3 settembre al Palacultura “Antonello da Messina” e di cui si è parlato oggi durante la quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti.

Cannata: “Questo mondo può garantire molte possibilità”

Presenti gli organizzatori, i vertici dell’associazione Stretto Crea, ma anche il gruppo Semaluma, che si occuperà dei cosplay. E al loro fianco l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, che spiega: “Presentiamo un evento che ruota intorno al fumetto e non solo. Grazie all’associazione Stretto Crea è stata ripresa l’attività pre pandemia per attrarre persone e appassionati di fumetti, videogame, e di un settore che viene forse preso sottogamba. Ma guardando al fatturato italiano parliamo di 108 milioni di euro annui, il Lucca Comics ha fatto 300 mila visitatori. È un settore che può avere anche sbocchi lavorativi, per questo il Comune vuole dare il suo supporto. Crediamo che questo mondo possa garantire possibilità di vario tipo. E pensiamo già al 2024 con eventi che possano rendere la manifestazione messinese un punto di riferimento in questo settore”.

Mulfari: “David Lloyd felicissimo poche settimane fa”

Giuseppe Mulfari, uno dei presidenti di Stretto Crea, ha poi insistito su questi aspetti: “Che indotto economico ha un evento come Messina Con? Porta un indotto che nel 2019 è stato di 7 mila presenze in due giorni. Vuol dire che abbiamo portato tanti giovani, appassionati e collezionisti pronti a investire nella città. Si fermano, fanno le vacanze, mangiano. Senza contare gli ospiti. David Lloyd è tornato a Messina con molto piacere e gli abbiamo fatto visitare tutta la città. Era felicissimo. Lucca Comics opera da 30 anni, ma sono partiti da un padiglione, come noi dal Palacultura”.

Presente anche Lelio Bonaccorso, rappresentante illustre degli artisti messinesi: “Il settore dell’intrattenimento è il più in attivo al mondo. Basti pensare a fumetti, serie tv e videogame. Ora tocca a noi raccontare cosa siamo e cosa possiamo proporre. Si deve andare a potenziare questo aspetto e sono contento che la giunta e l’assessore Cannata sostengano queste attività. Io con l’officina del Sole ci sarò e ci saremo. Ci sono sempre più iniziative di questo tipo e vanno sostenute”.

Articoli correlati