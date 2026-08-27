MessinaCon 2026, dal 4 al 6 settembre Villa Dante ospita l’11^ edizione

Mulfari, presidente MessinaCon, ringrazia l'amministrazione e parla di numeri che si sono ampliati tanto tra gli ospiti quanto tra gli artisti

MESSINA – Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di MessinaCon 2026, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle Politiche Giovanili Iris Forami. All’incontro sono stati svelati i principali ospiti dell’edizione 2026: Luca Enoch, grosso disegnatore della Bonelli, Lorenzo Scattorin, per la sezione doppiatori voce di Sanji di One Piace e di Joel di TheLastOfUs, infine i content creator due fratelli: Marco Merrino e Ciccio Merrino. Sul sito il programma completo dettagliato. La manifestazione si apre venerdì alle ore 11 con il taglio del nastro, nelle altre giornate si inizia alle ore 10.

L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere appuntamenti capaci di coinvolgere le nuove generazioni e di valorizzare Messina come città giovane, creativa e culturale. Queste le parole del vice sindaco Laura Castelli a fare gli onori di casa: “Ringrazio da parte di tutta l’amministrazione gli organizzatori, siamo sempre aperti a iniziative di questo tipo. Pronti sempre a dare uno spazio istituzionale a quello che non è solo il nostro futuro ma il nostro presente. Importante concentrarsi su bellezza, arte e quello che viene da dentro. Sono sicura che qui ci sono grandi nomi e la città è contenta di collaborare e promuovere la vostra arte e la città spera di essere trampolino dei vostri sogni”.

Il MessinaCon 2026

A presentare a grandi linee l’evento l’assessora alle politiche giovanili Iris Forami. L’evento avrà luogo dal 4 al 6 settembre, Villa Dante ospiterà la manifestazione dedicata alla cultura pop, con un programma che spazierà dal fumetto al gaming, dal cosplay al K-pop, dalla musica alla divulgazione e all’intrattenimento, rivolto a un pubblico di tutte le età e, in particolare, alle nuove generazioni. Accanto agli ospiti dell’edizione, saranno presenti artisti, creator e professionisti siciliani, in un percorso che metterà al centro la creatività e le diverse espressioni della cultura contemporanea.

Il programma della tre giorni, le attività e gli appuntamenti previsti a Villa Dante, sono stati presentati nella conferenza stampa e saranno l’occasione di creare in uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione. MessinaCon 2026 punta infatti non soltanto sull’intrattenimento, ma anche sulla valorizzazione dei giovani talenti e delle realtà creative e culturali del territorio, creando occasioni di incontro e confronto tra giovani, artisti, associazioni e professionisti.

Le parole degli organizzatori

Giuseppe Mulfari, presidente di MessinaCon: “Devo ringraziare l’assessore alle politiche giovanili Iris Forami che porta avanti quello che abbiamo iniziato con Liana Cannata e continua a darci spazio, ci offre dialogo e ci ha permesso di essere ancora qui. Ci ampliamo anche come numero di ospiti, quest’anno avremo quattro big e un altro centinaio di ospiti di Messina come content creator e disegnatori. Ci sarà una sorpresa, annunceremo un’altra manifestazione in un altro comune che annunceremo dal palco del MessinaCon. Ampliato il parco dei disegnatori, da 10 a 50”.

Silvia Alfano, presentatrice cosplay: “Questa manifestazione è la conferma che a Messina ci può essere qualcosa di grande e innovativa ogni anno, è l’undicesima edizione. Vi aspettiamo dal 4 al 6 settembre a Villa Dante”.