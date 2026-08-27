Il Messina dà il benvenuto a Tunahan Guner che si occuperà della relazioni internazionali coi club

Il Messina pensa ad espandare la propria presenza internazionale

L’Acr Messina 1900 è lieta di dare il benvenuto a Tunahan Guner, che entra a far parte del club con il compito di guidare le Relazioni Internazionali con i Club, lavorando al fianco di Chloe Logarzo Berryhill nella strategia e nello sviluppo dei crescenti progetti internazionali del club. Tunahan porta con sé una preziosa esperienza nel calcio australiano e internazionale, avendo lavorato con Sydney FC, il club più vincente dell’A-League australiana e Football NSW.

Nel 2023 ha inoltre lavorato con la FIFA durante la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand, contribuendo alle attività di Commercial Rights Delivery nel corso del torneo. Insieme, Tunahan e Chloe guideranno lo sviluppo globale delle Messina International Cups, costruendo relazioni con club, organizzazioni e network calcistici in tutto il mondo e creando opportunità per portare a Messina squadre e talenti provenienti da ogni parte del mondo.

Il loro lavoro avrà un ruolo importante nell’espansione della presenza internazionale di ACR Messina, nel rafforzamento delle relazioni con i club a livello globale e nell’affermazione delle Messina International Cups come elemento chiave della strategia internazionale del club.