MessinaCon, a Villa Dante tornano protagonisti fumetti, game e cultura pop

Presentata la decima edizione che si svolgerà nella nuova location dal 5 al 7 settembre, collegate anche due mostre a Palazzo Zanca e al Museo Regionale

MESSINA – La StrettoCrea ha presentato questa mattina a Palazzo Zanca la decima edizione del MessinaCon. La manifestazione che da oltre dieci anni celebra fumetti, giochi e cultura pop ha trovato una nuova location, dopo le ultime edizioni al PalaCultura infatti si sposterà a Villa Dante dal 5 al 7 settembre. A fare gli onori di casa presso il salone delle Bandiere della casa municipale l’assessore Liana Cannata che ha dichiarato: “Come amministrazione li abbiamo voluti sostenere, partecipano persone di tutte le età e il messaggio è che c’è una Messina che accoglie proposte dal terzo settore, dando spazio a chi solitamente non ce l’ha. La StrettoCrea lo organizza in città da anni, quest’anno sottolineiamo anche la partecipazione della Messina Social City e ricordiamo il cambio sede a Villa Dante”.

Le mostre degli architetti e omaggio a “Ritorno al Futuro”

Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea ha spiegato: “decimo anniversario, nuovo volto con cambio location ed è per noi un traguardo importante. Oltre ai tre giorni dal 5 al 7 settembre ci saranno due mostre, la prima inaugurata il 25 agosto al Comune, e la seconda il 26 agosto al museo reginoale Accascina. Entrambi gli eventi sono gratuiti, la città va coinvolta e poi il cuore sarà a inizio settembre a Villa Dante. Come ospiti ci saranno Daniele Bertazzi, Claudio Moneta e Mario Sturniolo”.

La mostra a Palazzo Zanca è a cura dell’Ordine degli Architetti e riproporrà le opere realizzate per il Maggio dell’Architettura ma l’allestimento curato da Mariella Bellantone, hanno spiegato, si rifarà all’architettura della location che lo ospita. Sarà fruibile dal 25 agosto al 7 settembre e vuole affrontare il tema dell’intelligenza artificiale nel rapporto con l’architettura.

La seconda mostra, che richiama anche la locandina realizzata da Umberto Giampà, è per i 40 anni di Ritorno al Futuro ed è realizzata a cura di 1.21 Gigawatt e porterà a Messina, unica tappa siciliana, dal 26 agosto al 7 settembre, diversi oggetti di scena e rievocazioni che riportino alla fortunata trilogia di fantascienza.

Il programma del MessinaCon

Durante la tre giorni la fiera del fumetto e dell’intrattenimento sarà aperta dalla mattina fino alle 20:30 di sera. Nei tre giorni si alterneranno gli ospiti, dalle 17:30 in poi, e si comincerà venerdì con il presentatore Danilo Bertazzi, il Tonio Cartonio della Melevisione; sabato toccherà a Claudio Moneta doppiatore di cartoni animati che tra gli altri ha dato la voce al Goku di Dragaon Ball; infine domenica, la giornata finale che sarà anche dedicata al contest dei cosplay, sarà in città Mario Sturniolo un content creator molto conosciuto che spazia tra videogiochi, manga, anime e calcio. La fiera sarà inoltre arricchita dalla presenza della Scuola del Fumetto di Palermo, diverse conferenze, e i workshop di Solar Eclipse e Gaspare Orrico.

Ci sarà l’area Larp (Live Action Role-Playing) dove ci si potrà impersonare in periodi storici diversi o provare armi del passato o ancora scoprire antichi mestieri. L’area con le installazioni interattive in cui scattare foto ricordo mentre si estrae la spada nella roccia o si viene messi alla gogna o ai ceppi. Le arene per le attività di tiro con l’arco o combattimenti con spade e scudi ovviamente finti. Ancora l’area coi giochi da tavolo, i giochi di ruolo, e i videogiochi. Qui il programma della manifestazione che potrebbe subire cambiamenti.

Altri eventi