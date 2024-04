MessinaCon, al Day 0 “tanti cosplay ma non solo”: cosa aspettarsi dall’evento a Villa Dante

Domani, 7 aprile, StrettoCrea aprirà il suo calendario di eventi con l'anticipazione della fiera del fumetto di fine estate

MESSINA – Tutto pronto al “MessinaCon Day 0” di domani, 7 aprile. A Villa Dante scatterà l’evento che anticiperà della fiera del fumetto messinese in programma tra il 30 agosto e l’1 settembre. Un evento, il Day0, a cui StrettoCrea, con la compartecipazione del Comune di Messina, sta lavorando da settimane e che di fatto apre il calendario 2024 delle attività ideate dall’associazione. Ma non ci saranno soltanto fumetti e cosplay a cura del gruppo Semaluma. Ci sarà ad esempio la possibilità di acquistare i biglietti del MessinaCon in anteprima, ma anche tante attrazioni e un mondo tutto da scoprire.

A spiegarlo è stato Giuseppe Mulfari, presidente di “StrettoCrea” (qui l’intervista sull’associazione e sugli eventi): “Ci sarà il Day 0 il 7 aprile e sarà un trampolino di lancio per il MessinaCon che per la prima volta sarà di tre giorni ed è anche inserita nel Riff, la Rete italiana Festival del Fumetto. Finalmente Messina inizia a lavorare con i grandi marchi, EtnaComics, Lucca Comics, Palermo Comicon. Non è più solo qualcosa di localizzato ma ora si affaccia a livello nazionale. Il Day 0 sarà totalmente gratuito a Villa Dante. Ci saranno cosplay, gioco di ruolo dal vivo, giochi da tavolo, stand espositivi e la possibilità di comprare in anteprima i biglietti per il MessinaCon. Inoltre annunceremo la locandina ufficiale dell’edizione 2024 del MessinaCon fatta da Gaspare Orrico”.