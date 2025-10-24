 Messinattiva ripulisce la spiaggia di Mortelle accanto al lido Spiaggia d'Oro

Redazione

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:00

Appuntamento sabato 25 ottobre, chiunque può partecipare

Sabato 25 ottobre, Messinattiva tornerà in spiaggia con una nuova iniziativa di raccolta. Questo appuntamento si svolgerà a Mortelle (Lido Spiaggia d’Oro), dalle 16 alle 18.

“Invitiamo calorosamente tutti coloro che hanno a cuore il mare e l’ambiente circostante a partecipare – dicono gli organizzatori -. Stiamo cercando di implementare iniziative che superino la mera raccolta, come avveniva nei primi anni. L’obiettivo è realizzare raccolte certificate e monitorate, registrando i dati relativi a ciascun sacco di rifiuti raccolti durante le nostre giornate. Questo approccio ci consentirà di sviluppare una base solida per future azioni e di identificare le aree maggiormente colpite da mareggiate o comportamenti incivili. Come di consueto, forniremo sacchi e guanti ai volontari; pertanto, non è necessario portare nulla, se non una buona dose di entusiasmo, sempre ben accolta”.

