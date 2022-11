La messinese Maria Angela Danzì nuova deputata al Parlamento europeo - Tempostretto

La comunicazione da parte della Corte di Cassazione

L’Ufficio elettorale della Corte di Cassazione ha ufficialmente comunicato a Maria Angela Danzì la sua elezione ad eurodeputata. A comunicarlo è il gruppo del Movimento Cinquestelle all’Eurocamera.

“Sono felice e orgogliosa di rappresentare da questo momento l’Italia al Parlamento europeo. E sono contenta di farlo all’interno di una squadra, quella del Movimento 5 Stelle, che è riconosciuta per competenza e impegno”, ha commentato in una nota la neoeletta, originaria di Librizzi (Messina) ed ex membro della Direzione Comando e Controllo del Dipartimento Protezione Civile Sisma Centro Italia.

“Per mesi l’Unione europea ha voltato le spalle alle famiglie, alle industrie del Nord, alle piccole e medie attività produttive e commerciali. Il caro energia è stato colpevolmente sottovalutato e la speculazione ha trasformato in un business per pochi quelle che per molti sono solo tragedie e sacrifici. Inoltre, è assurdo che i Comuni italiani siano oggi costretti a spegnere le luci nelle periferie per risparmiare”, ha aggiunto Danzì.

“Per invertire rotta bisogna ritornare allo spirito del Recovery Fund creando un nuovo programma europeo di emissione di debito che aiuti le imprese e rilanci gli investimenti nel rinnovabile per garantire autonomia energetica” ha concluso l’eurodeputata. (Ansa)