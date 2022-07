Meteo. A Messina l'estate prosegue senza troppi eccessi di caldo - Tempostretto

Le temperature massime varcheranno di poco la soglia dei +30°C, con brezze lungo le coste. Ecco quando arriverà l'ondata di calore

MESSINA – In questi ultimi giorni abbiamo assaporato il volto tipico della classica estate mediterranea, caratterizzato da cieli tersi, caldo moderato, reso sopportabile da tassi dell’umidità relativa non molto elevati, e dai venti di origine atlantica. Le temperature massime fanno fatica, in pieno giorno, a varcare la soglia dei +30°C, mentre la sera l’aria diventa più tiepida. Anche nei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre ci terrà compagnia, regalandoci altre splendide giornate di sole, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. L’unica nota da segnalare riguarderà le temperature massime, che torneranno nuovamente a salire, seppur di poco, con temperature massime che in città non supereranno i +30°C +31°C. Parliamo di valori in linea, o di pochissimo sopra le tradizionali medie climatologiche di luglio.

Martedì 12 luglio 2022

Giornata caratterizzata fin dal mattino da cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche locale e innocuo annuvolamento che si presenterà sui Peloritani, fra prima mattinata e sera. Sullo Stretto di Messina si alzerà il “vento Cavaliere”, che spirerà anche teso sull’imbocco più meridionale del Canale, fino a Capo Ali. I mari si presenteranno tutti poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio a largo. Le temperature massime supereranno di poco i +30°C, minime sui +23°C +24°C.

Mercoledì 13 luglio 2022

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con classico clima estivo, senza alcun eccesso di caldo. Sulle aree costiere soffieranno le brezze, anche tese da Nord e N-NE lungo lo Stretto di Messina. Le temperature massime in città potranno varcare la soglia dei +30°C +31°C, minime attorno i +24°C. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso fra tarda mattinata e primo pomeriggio lo Stretto lungo l’imboccatura più meridionale.

Giovedì 14 luglio 2022

L’alta pressione delle Azzorre inizierà a fondersi con il promontorio nord-africano, regalandoci tempo stabile, moderatamente caldo e soleggiato per l’intera giornata. Le massime sulle coste varcheranno di poco la soglia dei +30°C. Minime notturne elevate, sui +24°C. Venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi da Nord e N-NE sui litorali dello Stretto. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Più caldo dal weekend

Questo tipo di tempo estivo ci terrà compagnia almeno fino al weekend, con un graduale aumento delle temperature massime, a seguito dell’afflusso in quota di masse d’aria un po’ più calde e secche. Ma occorre ribadire come sulla Sicilia e sul messinese non arriverà alcuna ondata di calore degna di tale nome, almeno fino alla parte finale della seconda decade di luglio.