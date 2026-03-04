Salvatore Ingegneri nominato portavoce della Rete “Partecipazione”

Il movimento fondato da Marcello Scurria ha deciso di puntare sul 34enne libero professionista

MESSINA – Salvatore Ingegneri, 34 anni, ingegnere, libero professionista, è stato nominato portavoce del movimento civico Partecipazione, fondato da Marcello Scurria.



“Rete Civica Partecipazione nasce circa un anno fa col preciso obiettivo di aprire un dibattito sui temi cittadini, uno spazio di libero confronto per avanzare idee e proposte sul futuro di questa città – dichiara il neo portavoce – con l’intento di far partecipare i comuni cittadini alla vita pubblica e avvicinarli alla buona politica”.



“Oggi la candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina – conclude Ingegneri – con il sostegno convinto e univoco dell’intera coalizione di centrodestra, è per noi motivo di grande soddisfazione nella convinzione che Marcello rappresenti per questa città una grande speranza di reale cambiamento.”

“Il contributo di un giovane professionista come Salvatore Ingegneri è particolarmente importante per il nostro movimento – dichiara il fondatore e candidato sindaco di centrodestra Marcello Scurria – valorizzare le risorse umane del nostro territorio fa parte degli obiettivi del nostro movimento ed è uno degli scopi della nostra azione politica”