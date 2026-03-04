 Salvatore Ingegneri nominato portavoce della Rete "Partecipazione"

Salvatore Ingegneri nominato portavoce della Rete “Partecipazione”

Redazione

Salvatore Ingegneri nominato portavoce della Rete “Partecipazione”

mercoledì 04 Marzo 2026 - 16:35

Il movimento fondato da Marcello Scurria ha deciso di puntare sul 34enne libero professionista

MESSINA – Salvatore Ingegneri, 34 anni, ingegnere, libero professionista, è stato nominato portavoce del movimento civico Partecipazione, fondato da Marcello Scurria.

“Rete Civica Partecipazione nasce circa un anno fa col preciso obiettivo di aprire un dibattito sui temi cittadini, uno spazio di libero confronto per avanzare idee e proposte sul futuro di questa città – dichiara il neo portavoce – con l’intento di far partecipare i comuni cittadini alla vita pubblica e avvicinarli alla buona politica”.

“Oggi la candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina – conclude Ingegneri – con il sostegno convinto e univoco dell’intera coalizione di centrodestra, è per noi motivo di grande soddisfazione nella convinzione che Marcello rappresenti per questa città una grande speranza di reale cambiamento.”

“Il contributo di un giovane professionista come Salvatore Ingegneri è particolarmente importante per il nostro movimento – dichiara il fondatore e candidato sindaco di centrodestra Marcello Scurria – valorizzare le risorse umane del nostro territorio fa parte degli obiettivi del nostro movimento ed è uno degli scopi della nostra azione politica”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Meteo: l’anticiclone inizia a scricchiolare, da venerdì qualche pioggia e polvere desertica
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED