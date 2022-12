Meteo Messina: altre piogge domani, da giovedì scirocco e picchi oltre +20°C - Tempostretto

Il flusso atlantico dominerà il tempo di questa settimana

Mentre su gran parte d’Europa circola aria piuttosto fredda, proveniente dalle latitudini artiche russe, responsabile delle nevicate che stanno imbiancando diverse capitali europee, da Tallin a Londra, sul bacino del Mediterraneo continua a rimanere aperta la porta delle piovose perturbazioni atlantiche. Dopo quella transitata oggi, domani un nuovo veloce sistema frontale oceanico interesserà la Sicilia, dispensando nuove piogge, soprattutto sul messinese, in un contesto climatico un po’ mite, ma giusto in linea con le medie del periodo. Da giovedì 15 dicembre, l’approssimarsi di una depressione atlantica alla Spagna e alla Francia, provocherà un richiamo di tiepide correnti meridionali, in arrivo dai deserti dell’Algeria e della Tunisia, che provocheranno un brusco aumento delle temperature massime.

Martedì 13 dicembre 2022

Il giorno di Santa Lucia sarà condizionato, fin dal mattino, da cieli molto nuvolosi o coperti, con delle associate piogge di debole e moderata intensità, che bagneranno un po’ tutto il territorio, in modo particolare la fascia tirrenica e il capoluogo. I fenomeni dovrebbero persistere fino al pomeriggio, prima serata, sull’area tirrenica e sulla costa dello Stretto di Messina, mentre sulla costa ionica si assisterà ad un rapido miglioramento già dal pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +17°C, minime sui +14°C. Venti al mattino da Sud, generalmente deboli, con qualche rinforzo lungo l’imboccatura nord dello Stretto, tendenti a ruotare da Ovest nel pomeriggio, con raffiche moderate. Mari da poco mossi, a leggermente mosso il Tirreno in serata.

Mercoledì 14 dicembre 2022

Al mattino ci sarà della nuvolosità irregolare, soprattutto sulla costa tirrenica e nello Stretto di Messina, dove ci sarà il rischio di vedere qualche precipitazione in mattinata. Schiarite più ampie si vedranno sulla riviera ionica. Da segnalare l’aumento delle temperature massime, specialmente sulla costa ionica, dove si potranno raggiungere valori di oltre +19°C +20°C. Sul Tirreno a largo delle Eolie soffieranno sostenuti venti di libeccio, mentre una debole ventilazione da Sud e S-SO sarà attiva sullo Ionio e nello Stretto. Mari poco mossi, mossi a largo sia lo Ionio che il Tirreno.

Giovedì 15 dicembre 2022

Sarà una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi o velati, con tendenza dal pomeriggio ad un aumento della copertura nuvolosa, per nuvole stratificate, del tutto innocue. Nei bassi strati comincerà ad attivarsi una ventilazione da S-SE, inizialmente molto debole, ma tendente ad intensificarsi dal pomeriggio/sera, soprattutto dentro l’area dello Stretto di Messina. Le temperature massime potranno toccare punte di +19°C +20°C, picchi localmente superiori si potranno raggiungere sulla costa tirrenica, con l’intensificazione dello scirocco nei bassi strati. I mari si presenteranno tutti poco mossi, fino a mosso entro sera lo Stretto di Messina.