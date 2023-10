Meteo Messina: altro weekend dal sapore estivo, cambiamenti dalla prossima settimana? - Tempostretto

Ancora caldo e temperature estive

Come abbiamo già visto, l’incredibile anomalia climatica che sta caratterizzando questo mese di ottobre proseguirà indisturbata fino al weekend, mentre già da lunedì assisteremo ad un cambio di circolazione. Cambio di circolazione per l’arrivo di caldi venti di scirocco, ostro e libeccio, richiamati verso la Sicilia dall’ingresso di una intensa perturbazione atlantica che la prossima settimana coinvolgerà tutto il centro-nord, portando piogge diffuse e locali fenomeni temporaleschi, di forte intensità. Mentre da noi, a parte il passaggio di nuvole stratiformi e velature, continuerà il clima caldo, con temperature largamente sopra le medie stagionali.

Sabato 14 ottobre 2023

Giornata calda e soleggiata, con possibili velature per il passaggio di nubi cirriformi in alta quota. Qualche nube innocua sui Peloritani. Clima ancora caldo e umido, con temperature massime che in città supereranno i +27°C +28°C. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi da Nord nel pomeriggio solo sullo Stretto di Messina. Mari poco mossi.

Domenica 15 ottobre 2023

Sarà un’altra domenica dal clima estivo, con cieli poco nuvolosi o al più velati, specialmente fra il pomeriggio e la serata. Durante il tardo pomeriggio e la serata delle nubi medio-alte potrebbero iniziare a transitare sulle coste tirreniche del messinese. Le massime raggiungeranno valori di +26°C +27°C, minime sui +19°C +20°C a livello del mare. Venti deboli settentrionali, tendenti a ruotare da Ovest a Sud-ovest sulle Eolie. Mari generalmente poco mossi.