Meteo Messina: breve tregua, da giovedì possibili nuove piogge - Tempostretto

Dopo un breve periodo di stabilità da mercoledì pomeriggio un nuovo peggioramento coinvolgerà la Sicilia

Il ritiro dell’alta pressione delle Azzorre sul vicino Atlantico sta favorendo un cedimento della pressione atmosferica sul bacino centrale del Mediterraneo, ed in modo particolare sui mari attorno la Sicilia, aprendo ad un periodo di maggiore dinamicità atmosferica, tipica del periodo autunnale. Dopo le piogge di ieri mattina il tempo è tornato a migliorare, con ampie schiarite e il ritorno a condizioni di tempo maggiormente soleggiato. Si tratterà solo di una pausa temporanea, visto che dalla serata di mercoledì 12 ottobre una nuova perturbazione andrà a coinvolgere la Sicilia, da ovest verso est, dispensando nuovamente piogge, rovesci e qualche fenomeno temporalesco.

Martedì 11 ottobre 2022

Al mattino prevarranno cieli poco nuvolosi, con delle leggere velature di passaggio in quota. Clima ancora un po’ caldo di giorno, con temperature massime sui +24°C +25°C. Minime notturne attorno i +17°C +18°C. Il campo barico livellato manterrà i venti molto deboli, con una leggera ventilazione da Nord sullo Stretto di Messina e mar Ionio. Mari generalmente poco mossi, quasi calmo il Tirreno.

Mercoledì 12 ottobre 2022

Al mattino ancora cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso, con larghi spazi soleggiati. Nel corso della giornata, pero, assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, da ovest, per l’approssimarsi di banchi di nuvole medio-alte, rappresentanti le propaggini più avanzate di una nuova perturbazione, in ingresso dallo Stretto di Gibilterra. Entro sera non è esclusa la possibilità di qualche debole pioggia locale, maggiormente probabile sulla costa ionica. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +23°C, le minime si attesteranno attorno i +17°C +18°C. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, spirando generalmente deboli, con qualche piccolo rinforzo da Sud sull’imboccatura nord dello Stretto. Mari da quasi calmi a poco mosso lo Stretto e il mar Ionio.

La perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale che ci dovrebbe interessare giovedì

Giovedì 13 ottobre 2022

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici al mattino prevarranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con la possibilità di vedere delle piogge sparse, maggiormente probabili sull’area ionica e sui quartieri della zona sud della città. Va detto che l’indice di affidabilità di questa previsione rimane ancora alquanto basso, soprattutto riguardo l’intensità e l’estensione dei fenomeni. Per una previsione più precisa occorrerà valutare per bene i prossimi aggiornamenti dei modelli matematici.