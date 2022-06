Meteo Messina: caldo in aumento, nel weekend si supereranno i +35°C - Tempostretto

L'anticiclone africano nei prossimi giorni spingerà aria molto calda e secca verso la Sicilia, dove il caldo si farà davvero intenso

Quella appena trascorsa è stata una delle settimane più calde, per giugno, in molti Paesi dell’Europa occidentale, specie per la Francia, dove si sono sperimentate delle temperature veramente “eccezionali”, con punte di oltre +42°C sulla costa atlantica, che hanno oltrepassati i picchi raggiunti nell’estate del 2003. Ancora una volta, l’asse del promontorio anticiclonico africano ci ha risparmiato. L’obiettivo dell’ondata di calore sono state le Alpi e i Paesi dell’Europa centro-occidentale, dove sono sopraggiunte in quota isoterme da record per quella latitudine.

Mentre la Francia e le regioni settentrionali boccheggiavano le regioni meridionali e la Sicilia venivano interessate da un flusso di deboli e meno calde correnti dai quadranti settentrionali che hanno mitigato la gran calura, specie a ridosso delle coste, dove il soffio costante delle brezze marine ha impedito ai termometri di spingersi su valori particolarmente elevati, oltre i +31°C. Nonostante ciò l’alta pressione africana ha contribuito a far aumentare l’umidità relativa nei bassi strati, creando un certo effetto “afa” un po’ fastidioso durante le ore notturne.

Caldo in intensificazione nei prossimi giorni

Le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 giugno saranno caratterizzate da questo tipo di clima tipicamente estivo, con clima caldo e soleggiato. E’ vero che le brezze contribuiranno a mitigare la calura, ma durante le ore notturne l’aumento dei valori di umidità relativa contribuiranno a rendere il caldo un po’ più opprimente, specie nelle zone fortemente “urbanizzate” della città (dove c’è poco verde e tanto cemento che scalda l’ambiente).

Inoltre Messina, per la sua posizione geografica, circondata dal mare su tre lati, vanta il primato di essere la città con le temperature minime notturne più alte d’Italia. Solo ieri la minima è stata di +22,8°C. Probabilmente fino al mese di agosto in città si registreranno minime superiori ai +20°C (specie ora che i mari cominciano a scaldarsi).

Nel weekend il caldo si intensificherà ulteriormente

Proprio nel fine settimana arriverà sulla nostra isola una bolla di aria particolarmente calda e secca che arroventerà l’atmosfera, contribuendo a far innalzare ulteriormente le temperature su valori ben al di sopra delle medie stagionali. Solo che stavolta l’aria calda in quota non si troverà più a scorrere sopra una superficie marina fredda, ma bensì al di sopra di un cuscinetto di aria già molto calda e impregnata di umidità nei bassi strati, con tanto vapore acqueo. A tutti coloro che ancora sostengono che in estate è normale che faccia caldo vorrei ricordare che la media trentennale delle temperature massime di Messina (nelle vecchie estati azzorriane) sia di +26,4°C a giugno, +29,7°C in luglio e +29,9°C in agosto. Non certo i +32°C +33°C di media delle ultime estati che hanno visto il predominio dell’anticiclone africano sull’azzorriano.

Fra sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 la calura si farà più intensa e costante, tanto che anche in città si potranno raggiungere temperature massime sui +34°C +35°C, nonostante il soffio costante delle brezze. Nelle aree più interne della provincia le temperature potranno raggiungere valori di +37°C +38°C. E purtroppo non si vedono delle vie d’uscita dal dominio dell’anticiclone africano.