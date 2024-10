Meteo Messina: giovedì arrivano rovesci e temporali, brusco calo termico nel weekend

Dopo la rapida irruzione di aria fresca di domenica, il tempo si è presentato piuttosto fresco e stabile, con un cielo prevalentemente poco nuvoloso. Questa parentesi maggiormente stabile, che caratterizzerà anche questo inizio d’ottobre, sarà destinata a durare poco. Da ovest abbiamo un treno di perturbazioni atlantiche che si preparano a raggiungere il continente, interessando più da vicino le regioni settentrionali e i settori tirrenici, mentre da giovedì 3 ottobre la parte terminale di questo fronte raggiungerà pure la Calabria e la Sicilia, determinando instabilità, con piogge e rovesci, destinati a bagnare soprattutto le località tirreniche, rischiando di avere delle influenze negative fino al prossimo weekend.

Mercoledì 2 ottobre 2024

Giornata prevalentemente soleggiata, con cielo da poco a parzialmente nuvoloso per l’intero arco di giornata. Nel pomeriggio, e dalla serata, si faranno avanti nubi cirriformi che annunceranno il peggioramento di giovedì. I venti ruoteranno da Sud, soffiando da deboli a moderati, mentre le temperature saliranno, raggiungendo valori di +27°C +28°C in città. Mari poco mossi, mosso verso sera solo lo Ionio.

Giovedì 3 ottobre 2024

Al mattino il tempo si farà sempre più instabile, con nuvoloni neri che dallo Ionio si spingeranno verso lo Stretto, originando i primi rovesci di pioggia fra costa ionica e Stretto, paralleli all’umido flusso meridionale, che precederà il passaggio del fronte freddo in serata. Entro il pomeriggio tardo e la serata delle piogge e dei rovesci, anche temporaleschi, giungeranno pure sulla costa tirrenica, raggiungendo lo Stretto entro la tarda serata. Temperature attese in sensibile diminuzione dalla sera e mari mossi, molto mosso il Tirreno a largo in nottata.

Venerdì 4 ottobre 2024

Ci attende una giornata condizionata dall’instabilità e dagli intensi venti di ponente e maestrale che spireranno anche con raffiche di oltre 50 km/h, rendendo il Tirreno molto mosso. Delle piogge e dei veloci rovesci bagneranno i litorali della costa tirrenica e il capoluogo, alternandosi a lunghe pause asciutte e spazi di sole. Il clima sarà molto fresco, di giorno non si andrà oltre i +23°C, di sera minime sui +18°C. Questa variabilità negativa rischia di condizionare il weekend, quanto meno la giornata di sabato 5 ottobre.