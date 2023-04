Meteo Messina: in 48 ore il doppio della pioggia di tutto aprile, Pasqua compromessa - Tempostretto

Altre due perturbazioni in vista per la Pasqua

L’intensa perturbazione atlantica che nelle ultime 48 ore ha colpito duramente il territorio messinese è stata in grado di scaricare tantissima acqua, soprattutto in quelle aree dove l’inverno era risultato avaro di precipitazioni. In poco meno di 48 ore nella sola città di Messina è caduta una quantità di pioggia che supera quella che cade mediamente ad aprile, circa 68,3 mm. Pensate che fra ieri e oggi sulla città dello Stretto sono caduti 103 mm di pioggia, ben più di tutta la pioggia caduta nel mese di marzo, circa 42,4 mm.

Ma non finisce qui. In 48 ore sul messinese è caduta il doppio della pioggia vista fra febbraio e marzo. In particolare sulle località della costa ionica del messinese, dove tra febbraio e marzo le piogge sono state veramente molto limitate, con accumuli di soli 2/3 mm in un intero mese, come febbraio. Con il fronte occluso di ieri quasi tutte le località del messinese hanno raggiunto, o addirittura superato la soglia media pluviometrica di aprile.

Effetti del cambiamento climatico?

Un singolo evento non di certo. Ma l’aumento di frequenza di questi cambiamenti pluviometrici si, lo sono eccome. Sono questi repentini passaggi, da lunghe e drammatiche fasi secche e avare di piogge, a periodi dominati da fasi perturbate piuttosto acute, con intensi eventi pluviometrici, concentrati in spazi temporali molto ristretti (quindi in grado di provocare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche), ad essere un chiaro effetto collegato al cambiamento climatico. A cui gioco forza dovremo abituarci a convivere nei prossimi anni.

Dal 5 aprile nuove piogge, rischio criticità

Purtroppo dopo gli abbondanti accumuli pluviometrici delle ultime ore, a partire dal 5 aprile nuove piogge, a tratti pure abbondanti, andranno ad interessare il messinese e la città di Messina, a cominciare dalla tarda mattinata, pomeriggio di domani. Questo nuovo peggioramento sarà prodotto dal transito dell’ennesimo sistema frontale atlantico, proveniente dal Tirreno. Gli accumuli più abbondanti in serata riguarderanno i settori tirrenici, dove non è escluso pure qualche breve passaggio temporalesco, che potrebbe coinvolgere in tarda serata pure lo Stretto di Messina.

Le piogge dovrebbero durare fino alla mattinata di giovedì 6 aprile, il Giovedì Santo, con un miglioramento atteso non prima del pomeriggio/sera di giovedì. Queste nuove piogge e rovesci, cadendo su terreni e suoli già saturi di acqua, potrebbero causare anche qualche locale criticità di carattere idraulico e idrogeologico, specialmente durante il passaggio dei fenomeni temporaleschi. Per un miglioramento dovremo attendere non prima del Venerdì Santo, quando finalmente avremo una tregua del maltempo, con ampie schiarite e clima asciutto, senza precipitazioni. La processione delle Barette non rischia quindi di essere pregiudicata da condizioni meteo avverse.

Pasqua sotto la pioggia?

Dopo un Sabato Santo di attesa, con nubi stratificate in aumento dal pomeriggio/sera, una nuova perturbazione, sempre da nord-ovest, condizionerà negativamente il tempo per la Santa Pasqua, che rischia così di essere caratterizzata da una spiccata instabilità, con piogge, ma anche rovesci intermittenti, alternati a pause asciutte. Il clima sarà davvero freddo, con temperature più tipiche del mese di febbraio che per aprile. A Pasquetta dovrebbe persistere ancora un po’ di instabilità, sulla coda di questa perturbazione atlantica che si allontanerà sullo Ionio. Al momento il rischio di qualche acquazzone di breve durata o di piogge sparse, specie al mattino, è dietro l’angolo.