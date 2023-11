Meteo Messina: nel weekend arriveranno i resti del ciclone Ciaran, cosa accadrà? - Tempostretto

Ecco gli effetti attesi sul Messinese

L’apertura della porta atlantica sta favorendo l’ingresso di continue perturbazioni, che una dietro l’altra, dalle coste orientali degli Stati Uniti attraversano l’Atlantico, raggiungendo l’Europa occidentale, dove vanno ulteriormente ad intensificarsi. Alcune di queste, trovandosi lungo la linea di demarcazione, fra aria molto calda e umida in risalita dalle latitudini tropicali e aria più fredda in discesa dalla Groenlandia, tendono ad approfondirsi rapidamente, diventando dei cicloni “esplosivi”, con una rapidissima perdita di pressione (> -24 hPa in 24 ore) che comporta lo sviluppo di violente tempeste di vento, come “Ciaran”, che nelle ultime 24 ore ha devastato Francia e Inghilterra, con venti sino a 200 km/h sulle coste della Bretagna (più forti della tempesta del 99).

Per fortuna queste tempeste e perturbazioni passano a latitudini settentrionali, interessando solo di striscio il nostro territorio regionale. Nelle prossime ore, infatti, la Sicilia sarà interessata solo dalla parte terminale dell’intenso sistema frontale, collegato al ciclone “Ciaran”, responsabile degli ingenti danni, ma purtroppo anche di una decina di morti, tra Francia, Belgio e Regno Unito. Il fronte caldo della perturbazione già dalle prossime ore causerà un aumento della nuvolosità, con l’arrivo delle prime piogge entro la serata, pronte a coinvolgere un po’ tutto il Messinese. Sabato mattina transiterà il fronte freddo, con gli ultimi fenomeni che in giornata si attarderanno sulle coste tirreniche e sull’area dello Stretto. A seguire affluirà aria più fresca, di origine nord atlantica, che farà abbassare di colpo le temperature nella serata fra sabato e domenica.

Sabato 4 novembre 2023

Al mattino dell’instabilità, con nubi cumuliformi di passaggio, insisterà lungo la costa tirrenica e sullo Stretto, dove fino a metà mattinata ci sarà la possibilità di vedere delle piogge e dei brevi rovesci, a carattere intermittente. Nel pomeriggio il tempo andrà a migliorare, con ampie schiarite e maggiori spazi di sereno. La moderata ventilazione di maestrale provocherà un calo delle temperature, che in serata si attesteranno sui +16°C. Mari da poco mossi, a mosso, o molto mosso a largo, il Tirreno.

Domenica 5 novembre 2023

Sarà una giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi e ampi spazi soleggiati al mattino, con il possibile transito di qualche innocua velatura in cielo. Ma la giornata sarà condizionata dalla rapida rotazione dei venti al suolo, pronti a disporsi da Sud sullo Stretto, segno dell’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione, con nubi alte e stratificate pronte a coprire la volta celeste. Le temperature subiranno un nuovo aumento, tanto che domenica in tarda mattinata si potranno raggiungere pure i +23°C +24°C. Mari mossi, con increspature sullo Stretto.