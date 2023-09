Meteo Messina: prosegue la lunga estate di settembre, caldo e umidità nel weekend - Tempostretto

Altro weekend dal clima estivo

Anche il prossimo weekend sarà condizionato da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo, con temperature massime sopra le tipiche medie del periodo. Tutto colpa del persistente anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, pronto a intensificarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana, causa l’avvicinamento alle coste europee dei resti dell’uragano Margot. Proprio quest’ultimo, muovendosi verso l’Atlantico portoghese e francese, favorirà una distensione del torrido anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale. Al contempo, pero, non mancherà il passaggio di locali velature e altocumuli, del tutto innocui.

Sabato 16 settembre 2023

Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi, tendenti a divenire velati nel corso della giornata, per infiltrazioni di aria più umida in quota, che potranno generare cirri, cirrocumuli e qualche altocumulo di passaggio. Il clima continuerà a presentarsi caldo e umido, con le temperature massime pronte a spingersi sui +29°C +30°C e minime sui +20°C.I venti soffieranno deboli a regime di brezza, con una debole ventilazione da Sud nello Stretto, da NE sulla costa tirrenica. Mari quasi calmi.

capo milazzo

Domenica 17 settembre 2023

Tipica domenica dal clima estivo, con cieli sereni o velati e qualche nube innocua in formazione sui rilievi. Tempo ideale per stare in spiaggia o all’aperto, mitigato in parte dalle brezze termiche. Temperature massime sui +29°C, minime sui +19°C +20°C. Venti di brezza, tendenti a ruotare da Nord e N-NE sullo Stretto e in città. Mari da quasi calmi a poco mosso lo Stretto di Messina.

Prospettive per la prossima settimana

Ancora condizioni di bel tempo per tutta la prossima settimana, con clima caldo e umido e temperature massime che da martedì si porteranno anche sui +31°C +32°C. Di piogge in vista per il momento neanche l’ombra, mentre sembra più probabile una continuazione di questa stabilità atmosferica per buona parte della terza decade di settembre. La presenza di mari ancora caldi in superficie contribuirà a mantenere elevati i tassi dell’umidità relativa sulle coste.