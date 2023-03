Meteo Messina: settimana all'insegna della variabilità - Tempostretto

Ecco l'andamento meteorologico atteso in settimana

Il mese di marzo in questi giorni presenterà i suoi connotati spiccatamente volubili, tipici della parte iniziale della primavera. Difatti nel corso della settimana il tempo continuerà ad essere improntato verso una spiccata variabilità, con momenti soleggiati e asciutti, alternati all’irrompere di annuvolamenti, anche compatti, in grado di assicurare delle piogge di debole e moderata intensità, a carattere sparso. Verso la parte finale della settimana da segnalare la possibilità di un aumento delle temperature massime. Da mercoledì massime sui +18°C.

Martedì 7 marzo 2023

Al primo mattino ancora degli annuvolamenti sparsi fra la costa tirrenica e lo Stretto, con tendenza ad ampie porzioni di cielo sereno nel corso della mattinata. Fra il pomeriggio e la serata cieli pronti a divenire poco nuvolosi e stellati un po’ ovunque. Venti da deboli a moderati di maestrale e mari poco mossi, con qualche increspatura in più sul Tirreno. Temperature massime sui +16°C, minime sui +12°C.

Mercoledì 8 marzo 2023

Giornata che vedrà fin dal mattino cieli poco nuvolosi e possibili velature di passaggio, in un contesto climatico che si farà decisamente più mite durante il giorno. Dal pomeriggio graduale incremento della copertura nuvolosa stratificata da ovest, anche se non sono attesi fenomeni di rilievo in serata. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +17°C +18°C, mentre le minime si attesteranno sui +13°C. Venti deboli da Nord sullo Stretto, moderati da Ovest sul Tirreno, con mari poco mossi, localmente mosso il Tirreno a largo.

Giovedì 9 marzo 2023

Al mattino avremo cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al nuvoloso, con annuvolamenti stratiformi che tenderanno a divenire sempre più compatti nel corso del pomeriggio e della serata, in attesa di un possibile peggioramento atteso venerdì 10, quando piogge e temporali potrebbero raggiungere lo Stretto di Messina. I venti in giornata dovrebbero disporsi deboli dai quadranti meridionali, con mari quasi calmi o poco mossi. Le temperature massime potrebbero toccare valori attorno i +18°C, anche in città.