Caso liste a Messina, Scurria: “Ci sarà un sindaco per pochi mesi”

Il candidato del centrodestra insiste: "Il parere dell'Ufficio legislativo c'è ma è secretato". E ipotizza il commissariamento dopo il ricorso al Tar

MESSINA – ” “ll parere esiste. A proposito di presunto o, peggio, inesistente parere rilasciato dall’Ufficio legislativo e legale della Regione su richiesta del Dipartimento regionale delle Autonomie locali. Chiunque può verificare (vedi foto in basso, n.d.r.). Il parere, purtroppo, è stato sottratto all’accesso (secretato). Qualcuno si chiede e chiede come lo sapessi. Bastava un click”. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, conferma il suo punto di vista dopo che sono state ammesse tutte e 15 le liste collegate a Sud chiama Nord e al candidato sindaco Federico Basile.

“L’amarezza per una campagna elettorale inutile a Messina”

E sottolinea: “Nessuno potrà fare ricorso al Tar perché questo è possibile, entro tre giorni, solo in caso di esclusione, ma chiunque potrà farlo dopo le elezioni. L’amarezza è che sarà una campagna elettorale inutile perché, chiunque diventerà sindaco, lo sarà per pochi mesi. E chi ha fatto questo azzardo ha condannato la città ad essere commissariata. Io però continuerò la mia campagna così come l’ho fatta finora, con lo stesso impegno. Sono ormai consapevole che i messinesi, stanchi e delusi, vogliono cambiare”.

In sostanza, precisa Scurria, il parere è stato secretato dal capo dell’Ufficio legislativo e legale in base a un decreto del presidente della Regione del 16 giugno 1998 perché si tratta di “pareri resi dall’Avvocatura dello Stato e dall’Ufficio legislativo e legale della Regione in relazione a una lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza”. E il ricorso al Tar dopo le elezioni è lo scenario previsto dall’avvocato e candidato, con l’ipotesi di un commissariamento a Messina dopo pochi mesi.

Le reazioni all’ammissione delle 15 liste: Basile e De Luca da una parte, Siracusano dall’altra

“La commissione elettorale – ha commentato invece Federico Basile – ha ammesso tutte le liste di Sud Chiama Nord: 15 su 15 al consiglio comunale e 61 su 61 alle circoscrizioni. Un risultato che vale doppio, soprattutto alla luce dei tentativi di condizionare e bloccare la nostra partecipazione alla competizione elettorale. Tentativi respinti dai fatti. Dalla correttezza del nostro operato”.

Di parere opposto la sottosegretaria Matilde Siracusano, designata vicesindaca per la squadra di Scurria: “La commissione elettorale si assume una responsabilità senza precedenti. Le elezioni così vengono falsate, con l’assurda logica seguita da De Luca, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Pd, e tutti gli altri partiti presenti all’Ars avrebbero potuto presentare decine e decine di liste collegate. Altro che mille candidati… Non lo abbiamo fatto per una semplice ragione, perché non si può fare!”.

De Luca: “Tentativo di alterare la competizione elettorale”

“Le dichiarazioni dell’onorevole Matilde Siracusano sono di una gravità inaudita – ha replicato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che ha annunciato una querela nei confronti della sottosegretaria -. Afferma infatti l’esistenza di un presunto parere dell’Ufficio legale della Regione Siciliana che impedirebbe l’ammissione delle liste di Sud Chiama Nord per assenza di firme. Un’affermazione che, se non supportata da atti ufficiali, rappresenta un tentativo evidente di condizionare e inquinare il procedimento elettorale. Non siamo davanti a una semplice opinione politica, ma a parole che rischiano di incidere su un procedimento amministrativo delicato e regolato da norme precise. Per questo motivo – prosegue De Luca – procederemo immediatamente con esposti all’autorità giudiziaria per verificare eventuali responsabilità legate al tentativo di alterare il corretto svolgimento della competizione elettorale”.

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