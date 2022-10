Meteo Messina: torna l'anticiclone subtropicale, bel tempo e temperature in aumento - Tempostretto

L’alta pressione sub-tropicale ci regalerà altre belle giornate di sole, più dal sapore tardo estivo, che autunnale

Dopo le piogge e i rovesci di giovedì il tempo tornerà a stabilizzarsi, grazie ad una rimonta dell’anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo, pronta a ripristinare condizioni di piena stabilità, almeno fino all’inizio della nuova settimana, in un contesto climatico caldo e soleggiato. L’alta pressione sub-tropicale ci regalerà altre belle giornate di sole, più dal sapore tardo estivo, che autunnale.

Domenica 16 ottobre

La giornata di domenica 16 ottobre vedrà una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio, con soleggiamento ininterrotto per l’intero arco della giornata. Al primo mattino e dopo il tramonto qualche modesta nuvoletta si potrà osservare in prossimità dei Peloritani e dell’Aspromonte. Le temperature massime, fra Messina e Reggio, si manterranno attorno ai +24°C, mentre le minime notturne dovrebbero aggirarsi sui +17°C. Venti da deboli a molti deboli, a prevalente regima di brezza. Mari da quasi calmi a leggermente increspato lo Stretto.

Lunedì 17 ottobre

Tempo stabile e soleggiato, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto climatico ancora tiepido e umido. Non mancheranno i consueti annuvolamenti sui rilievi che contornano lo Stretto di Messina. Temperature stabili, con massime sui +24°C +25°C in pieno giorno e valori minimi sui +17°C. I venti spireranno debolmente dai quadranti meridionali, rendendo i mari quasi calmi o al più poco mossi.