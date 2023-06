Meteo Messina: ultime ore di caldo, nel weekend calo termico, domenica qualche fenomeno - Tempostretto

Maggiore variabilità, soprattutto nella giornata domenicale

Prontamente prevista la scorsa settimana (vedi video) la prima vera ondata di calore di stagione, di questa particolare estate 2023, ha interessato la Sicilia e il territorio messinese. La presenza di mari ancora freschi in superficie, e di terreni bagnati, dopo le piogge delle scorse settimane, ha ammortizzato gli effetti della calura, soprattutto lungo le zone costiere. I termometri, solo ieri, hanno varcato di poco la soglia dei +31°C sul capoluogo, mentre punte di oltre +33°C +34°C si sono raggiunte nell’immediato entroterra. Ma fortunatamente il caldo avrà le ore contate. Già da domani aria più temperata affluirà sul bacino centrale del Mediterraneo, determinando un calo delle temperature, dell’ordine dei -3°C -4°C, riportandole su valori più consoni per le medie del periodo.

Sabato 24 giugno 2023

Al mattino cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso, con tempo prevalentemente soleggiato un po’ ovunque. Annuvolamenti cumuliformi nel corso della giornata si formeranno in corrispondenza dei rilievi. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio si assisterà ad un rinforzo della ventilazione da NW e da Nord nello Stretto, che si accompagnerà ad un calo delle temperature. Le massime domani non supereranno i +28°C, mentre i valori minimi durante le ore notturne si attesteranno sui +21°C +22°C. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso il Tirreno e dal pomeriggio lo Stretto nel suo imbocco più meridionale.

Domenica 25 giugno 2023

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi lungo la costa tirrenica e lo Stretto di Messina, maggiori spazi di sereno si vedranno sulla costa tirrenica più occidentale e sull’area ionica. Nel corso della giornata l’afflusso in quota di aria un po’ più fresca determinerà della variabilità crescente, fra la riviera tirrenica e l’area dello Stretto, con annuvolamenti alternati ad ampi rasserenamenti. Non si esclude, entro la serata, il rischio di qualche breve isolato piovasco o breve rovescio, “estremamente localizzato”, sulla parte nord della città. Il rischio sarà medio-basso. Le temperature massime non supereranno i +27°C +28°C, mentre le minime si porteranno a ridosso dei +20°C +21°C. I venti spireranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con mari generalmente poco mossi o mossi.