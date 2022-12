Meteo Messina: weekend all'insegna del clima mite, temperature massime sui +20°C - Tempostretto

Ecco che tempo ci aspetterà in questo fine settimana

Quello in arrivo sarà un fine settimana caratterizzato da tempo sostanzialmente stabile e soprattutto molto mite, con temperature massime che raggiungeranno valori superiori alla soglia dei +20°C. Un clima insolitamente mite, per il mese di dicembre, che ci terrà compagnia anche per buona parte della settimana natalizia. Questa svolta meteorologica sull’area mediterranea è indotta da un radicale cambio di circolazione su scala emisferica, che vede un ricompattamento del vortice polare (finora piuttosto debole) in sede artica, con uno spostamento del suo baricentro fra la Siberia orientale e il nord America.

Generalmente, quando il vortice polare si ricompatta e sposta i propri elementi verso il Canada, da noi, in riva al Mediterraneo, si attivano flussi di correnti dai quadranti meridionali, che trascinano aria più calda, in grado di alimentare la formazione di anticicloni dinamici, strutturati in quota, che garantiscono tempo stabile, mite e soleggiato. Difatti nelle prossime ore un esteso promontorio anticiclonico dinamico, dall’area del Maghreb si estenderà fino all’Europa centro-orientale, contribuendo ad “avvettare” sulle nostre regioni masse d’aria estremamente miti, di tipo subtropicale continentale, che manterranno le temperature su valori di circa +4°C +5°C sopra le medie stagionali.

Sabato 17 dicembre 2022

Fin dal mattino giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con velature e nuvole stratificate innocue di passaggio. Anche fra il pomeriggio e la serata permarranno delle velature, in un contesto climatico alquanto mite. Le temperature massime raggiungeranno valori di +18°C +19°C, con punte prossime ai +20°C in provincia. Venti generalmente deboli, da Ovest e W-NW sul Tirreno, da Nord lungo lo Stretto di Messina. Mari poco mossi, con increspature sullo Stretto.

Domenica 18 dicembre 2022

La giornata domenicale sarà caratterizzata ancora da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più al primo mattino e dopo il tramonto lungo le creste dei Peloritani. Le temperature massime di giorno raggiungeranno valori di +17°C +18°C, le minime si attesteranno sui +13°C +14°C. La ventilazione sarà ancora debole o molto debole, dai quadranti settentrionali. I mari si renderanno tutti da quasi calmi a poco mossi.

Inizio prossima settimana

Questo tempo mite e anticiclonico proseguirà fino all’inizio della prossima settimana, con giornate belle e prevalentemente soleggiate, con clima mite e asciutto. Un’altra caratteristica dei prossimi giorni sarà la presenza di una ventilazione molto lasca, causa il notevole livellamento di pressione. E con molta probabilità fino ai giorni della Vigilia e del Santo Natale sarà difficile vedere importanti cambiamenti. Ma per ulteriori conferme sul tempo atteso per il giorno di Natale occorre seguire i prossimi aggiornamenti dei modelli matematici.