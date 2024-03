Meteo Messina: weekend all’insegna dello scirocco, raffiche forti sulla tirrenica e mareggiate

Attenzione domenica sera all'arrivo dell'onda lunga dallo Ionio che potrebbe causare mareggiate sul litorale cittadino

Con l’arrivo di marzo si iniziano a vedere i primi segnali del cambio di stagione, con il progressivo allungamento delle giornate e delle ore di luce. Al contempo marzo rimane uno dei mesi più volubili dell’anno, sotto l’aspetto meteorologico. Questo perché il Mediterraneo, in questo periodo dell’anno, diventa crocevia di masse d’aria molto diverse tra loro, che scontrandosi sui mari attorno l’Italia danno origine a importanti fasi di maltempo, per lo sviluppo di profondi cicloni mediterranei, alimentati da aria calda e umida che sale dall’Africa. Mentre l’aria più fredda, in discesa dall’Atlantico e dal Nord Europa, contribuisce all’ascesa e all’invorticamento dell’aria calda giunta sul Mediterraneo. Il fine settimana che si sta per aprire sarà condizionato da una dinamica simile, con una intensa perturbazione oceanica che si appresta ad entrare sul Mediterraneo, richiamando sostenuti venti di scirocco verso la Sicilia.

Sabato 9 marzo 2024

Al mattino si aprirà con ampie schiarite e spazi di sole, anche piuttosto diffusi. Ma l’inserimento nei bassi strati di una tesa ventilazione da Sud segnerà un aumento della nuvolosità, già dal pomeriggio. Sui Peloritani si addosseranno nubi basse, che saliranno velocemente da sud verso nord. Fra tardo pomeriggio e sera la copertura nuvolosa diverrà ancora più compatta, non è esclusa la possibilità di brevi piovaschi misti a polvere desertica. Temperature in lieve aumento, con massime che si spingeranno fino a +18°C, minime sui +13°C. Incremento del moto ondoso sullo Ionio e nello Stretto di Messina.

Domenica 10 marzo 2024

Quella di domenica sarà la classica giornata dominata dal vento di scirocco, che spirerà abbastanza teso in città, forte nella zona nord, con raffiche fino a oltre 60-70 km/h nell’area che va da Mortelle fino a Barcellona, dove localmente la ventilazione sarà davvero forte, seppur con una componente abbastanza rafficata. Il cielo sarà molto nuvoloso, reso fosco dalla presenza di grandi quantità di polvere desertica in sospensione e dall’eccessiva umidità lungo il litorale ionico. Fra il pomeriggio be la serata qualche pioggia bagnerà il versante orientale dei Peloritani e la costa ionica. Mentre lo scirocco andrà ad attenuarsi non prima della serata, non appena dal Canale di Sardegna avanzerà rapidamente il veloce fronte freddo che entro lunedì mattina porterà dei rovesci e dei temporali anche sul messinese. Attenzione domenica sera al rischio mareggiate su tutta la costa ionica, fino ai litorali di Galati e Tremestieri, dove sono attesi treni d’onda da sud-est alti anche più di 3 metri. Attesi fenomeni erosivi su tutto il litorale ionico della città.

Tendenza per la prossima settimana

La porta atlantica rimarrà spalancata, con nuove perturbazioni pronte ad attraversare il messinese, portando nuove piogge e dei rovesci, soprattutto sulla costa tirrenica e lungo la zona dello Stretto. Nuove piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali, bagneranno l’area tirrenica e la costa dello Stretto di Messina fra la seconda parte di lunedì 11 e martedì 12 marzo.