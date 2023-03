Meteo Messina: weekend compromesso da instabilità e freddo, nevicate sui Nebrodi - Tempostretto

Ecco l'evoluzione del tempo attesa nel corso del fine settimana

Una nuova più organizzata perturbazione, con relativo minimo barico al suolo, in queste ore sta interessando tutta la Sicilia, portando piogge diffuse, rovesci e pure dei temporali di carattere grandinigeno. Questo tempo instabile, a tratti perturbato, dovrebbe persistere fino al pomeriggio/sera, con gli ultimi fenomeni attesi sul messinese fino alle 19:00 – 20:00 di questa sera. Anche se nel corso del weekend la perturbazione si sposterà verso levante, il tempo continuerà a rimanere piuttosto instabile e inaffidabile, con nuove piogge e rovesci che stavolta bagneranno maggiormente la riviera tirrenica e il capoluogo. Mentre le temperature continueranno a mantenersi piuttosto frizzanti, su valori al di sotto delle medie marzoline.

Sabato 4 marzo 2023

Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il messinese. Nel corso della mattinata la nuvolosità diverrà sempre più compatta, fino a originare delle piogge a carattere diffuso che dal settore più occidentale della provincia si muoveranno verso i Peloritani e lo Stretto, entro il pomeriggio. Fra il pomeriggio e la serata non sono da escludere dei temporali di moderata intensità che si muoveranno parallelamente alla costa tirrenica, avvicinandosi allo Stretto. Sui Nebrodi e sull’Etna attesa neve dai 1200 metri, anche se in caso di temporali sui Nebrodi e sui Peloritani la quota neve potrebbe scendere ulteriormente di quota, con possibili gragnolate a quote ben più basse. La temperatura massima non dovrebbe oltrepassare i +12°C +13°C, la minima scenderà sotto i +9°C. Venti da deboli a moderati da Ovest, specie sul Tirreno, e mari da poco mossi a localmente mosso il Tirreno.

Domenica 5 marzo 2023

Sarà una giornata condizionata da una residua instabilità sulle coste tirreniche, con residui rovesci e scrosci di pioggia al mattino, a carattere locale e intermittente, sulla costa tirrenica. Qualche fenomeno in mattinata potrebbe raggiungere lo Stretto di Messina, anche se nel corso della giornata il tempo andrà a migliorare, con schiarite sempre più ampie, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando anche gli ultimi scrosci di pioggia dovrebbero cessare. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +15°C +16°C, le minime invece si attesteranno a cavallo dei +10°C. Venti moderati da W-NW e mari poco mossi, localmente mosso solo il Tirreno.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Lunedì al mattino avremo tempo bello e soleggiato un po’ ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Martedì 7 marzo un nuovo veloce passaggio perturbato dovrebbe investire la Sicilia, portando nuove piogge sul messinese, a carattere diffuso, anche se il peggioramento sarà abbastanza veloce, rispetto a quello del weekend.