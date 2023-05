Meteo Messina: weekend di maltempo e venti forti, ecco dove si rischiano nubifragi - Tempostretto

Una situazione tutta da seguire nelle prossime ore

Sembra ormai una vera e propria maledizione. Anche in questo fine settimana una nuova ondata di maltempo colpirà in modo duro la Sicilia, per la risalita di un nuovo ciclone dall’entroterra nord-africano. Come abbiamo già visto in questo articolo, la profonda depressione che stanotte risalirà dalla Tunisia andrà ad approfondirsi ulteriormente, attivando forti venti di scirocco e levante che potranno essere a tratti anche violenti, con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali peloritani e aspromontani. Ma oltre al vento e alla mareggiata attesa sulla costa ionica, e lungo il litorale dello Stretto, bisognerà fare molta attenzione pure al rischio di temporali localizzati e rovesci, che potranno colpire alcune aree del nostro territorio provinciale.

Rischio nubifragi, ecco dove

Il forte flusso di scirocco e levante al suolo, purtroppo, potrebbe causare lo sviluppo di pericolosi “temporali orografici” stazionari nell’area fra l’Etna e i Peloritani, per l’attivazione del locale “effetto Alcantara”. Questi temporali, oltre a rendersi stazionari sulle medesime aree, saranno nutriti da un fiume atmosferico (carico di umidità tropicale), dall’Africa subequatoriale, che rischia di intensificare ulteriormente la fenomenologia, creando criticità idrologiche di non poco conto, con rischio di esondazioni di fiumi e torrenti.

Ma rovesci e temporali, anche se meno intensi e frequenti, tra la serata di sabato 20 e la giornata di domenica 21 maggio 2023 si potranno vedere anche sul resto della provincia e sulla parte sud dello Stretto, mentre la città, specie la zona nord, rischiano di rimanere a secco, trovandosi sotto la schermatura dell’Aspromonte.

I forti venti di scirocco e levante attesi domani fra Sicilia e Calabria, con la risalita del vortice verso nord-est. Mappa modello Icon eu.

Sabato 20 maggio

Classica giornata sciroccale, con cieli molto nuvolosi o coperti e atmosfera resa fosca dal soffio, a tratti impetuoso dello scirocco, che renderà l’aria caliginosa, anche per la presenza di tanto pulviscolo desertico in sospensione e per lo spray marino, prodotto dalle creste delle onde polverizzate dal vento. Non sono esclusi brevi piovaschi misti a polvere desertica, pronti a sporcare auto e terrazzi. Attenzione al pomeriggio, quando l’ulteriore intensificazione del flusso sciroccale, fra l’Etna e i Nebrodi si potranno formare delle linee temporalesche, a ridosso dell’Alcantara, che potranno causare locali nubifragi, in grado di estendersi alla zona di Novara di Sicilia, Fondachelli, Tripi, fino a sconfinare sull’area barcellonese e milazzese.

Le abbondanti precipitazioni attese fra sabato e domenica sulla zona dell’Alcantara, fra Etna e Peloritani.

Questi nubifragi, seppur localizzati, se persisteranno per diverse ore potranno causare locali criticità di carattere idraulico e idrogeologico. I venti soffieranno forti, di scirocco sullo Stretto, levante sulle Eolie, e scirocco e levante sullo Ionio, rendendo tutti i mari da molto mossi ad agitati, fino a molto agitato lo Ionio fra pomeriggio e sera, con onde alte anche più di 4 metri, che causeranno mareggiate di moderata intensità su tutta la costa. Poco mosso sotto costa il Tirreno.

Domenica 21 maggio

Tempo instabile e inaffidabile, con piogge e rovesci fra lo Stretto e la costa ionica. Qualche pioggia sparsa potrebbe bagnare pure il settore tirrenico. I venti ruoteranno da levante a grecale, pronti a indebolirsi sensibilmente sullo Stretto, dove rimarrà attiva una debole componente da S-SE. Venti ancora tesi da levante sullo Ionio, dove persisterà la mareggiata, anche se si riscontrerà un progressivo calo del moto ondoso, da molto agitato ad agitato. Durante il pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree più interne della provincia. Solo dalla successiva serata si verificherà un definitivo miglioramento, con la cessazione delle ultime residue precipitazioni.