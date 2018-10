Nuova allerta meteo, molte scuole joniche restano chiuse. Ecco quali

IN AGGIORNAMENTO Scuole di nuovo chiuse domani (lunedì 15 ottobre) in diversi Comuni jonici in seguito all’allerta meteo, arancione, diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico, dalle 16 di oggi (domenica) e sino alle 24 di domani. Per la giornata di domani (lunedì) “sono previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui relativi settori ionici; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Le scuole erano rimaste già chiuse venerdì scorso, per lo stesso motivo, in ben 19 Comuni del versante jonico messinese. Ancor prima, il 2 ottobre, era stata firmata un’altra ordinanza di chiusura scuole sempre per allerta meteo arancione.

Sino a questo momento hanno già decretato la chiusura per domani, lunedì 15 ottobre i Comuni di: S. Teresa di Riva, Antillo, Pagliara, Mandanici, Mongiuffi Melia, Fiumedinisi, Letojanni, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Savoca, Roccalumera e Furci Siculo.