Meteo: nuovo ciclone nel weekend, stavolta toccherà alla ionica? - Tempostretto

Il Mediterraneo nel weekend sfornerà un nuovo ciclone che richiamerà intensi venti orientali attorno la Sicilia

Neanche il tempo di leccare le ferite, dopo i danni prodotti dalle mareggiate che come previsto hanno interessato le isole Eolie e la costa tirrenica, che nel weekend un nuovo ciclone mediterraneo si svilupperà sui mari attorno la Sicilia, apportando condizioni di forte maltempo nel weekend. Solo che stavolta il maltempo, ad iniziare dalla mattinata di sabato 26 novembre, dovrebbe colpire maggiormente la fascia ionica della Sicilia, finora risparmiata dalle importanti ondate di maltempo che hanno colpito le zone tirreniche, e lo Stretto. Basti pensare che nelle ultime 120 ore sulla parte nord dei Peloritani, così come su parte della città, sono caduti fino a oltre 100 litri di acqua per metro quadrato. Un quantitativo di pioggia abbondante, che ha inzuppato per bene i terreni.

Migliora domani

Smaltite le ultime precipitazioni prodotte dalla coda del ciclone transitato ieri, fra alto Tirreno e Adriatico, il tempo migliorerà in maniera definitiva non prima del pomeriggio di domani, con l’apertura di schiarite, anche molto ampie. Dopo le piogge abbondanti di questa settimana si aprirà una piccola finestra di tempo buono e maggiormente soleggiato, senza piogge. La giornata di venerdì 25 novembre sarà ancora di tempo asciutto, anche se a partire dal pomeriggio si verificherà un aumento della nuvolosità, medio-alta, per l’arrivo di un fronte caldo, che anticiperà il peggioramento del weekend.

Il maltempo colpirà nel weekend le aree ioniche?

L’analisi dei modelli matematici evidenzia come il nuovo piccolo ciclone in sviluppo attorno la Sardegna, nella mattinata di sabato, si abbassi di latitudine, fino a raggiungere la Sicilia, per traslare sullo Ionio, con un esteso fronte occluso a carattere freddo che prenderà in pieno la Calabria e tutta la Sicilia orientale, apportando piogge da sparse a diffuse, di moderata intensità, che condizioneranno in negativo sia sabato, che, almeno sul messinese, pure la prima parte di domenica. Il minimo scivolando verso sud, sul basso Ionio, contribuirà a richiamare umidi venti di levante e grecale, che interagendo con l’orografia dell’Etna e dei Peloritani, favorirà una rapida condensazione dell’umidità in arrivo dallo Ionio, incrementando le precipitazioni sull’area ionica.

L’unica incertezza previsionale

Riguarda l’esatta traiettoria del vortice, peraltro alla mesoscala, quindi di dimensioni molto ristrette. Queste depressioni possono subire spostamenti non sempre calcolati dalle simulazioni numeriche dei modelli. Quindi basta uno spostamento di 100 km più ad ovest o più ad est, per modificarti il campo del vento nei bassi strati, e di conseguenza la consistenza ed estensione spaziale del cosiddetto prodotto precipitativo. Una traiettoria più ad est produrrebbe venti di grecale che lascerebbero al riparo il messinese, mentre le piogge abbondanti si concentreranno su catanese e siracusano, inclusa l’area ragusana iblea. Se la bassa pressione passa più ad ovest, rasente la linea di costa siciliana, il maltempo, in termini di piogge, ma anche venti forti di levante e mareggiate sulla riviera ionica e grecale sulla tirrenica, potrebbe divenire più significativo, anche per il messinese. E il fronte occluso nella sua posizione apporterebbe piogge costanti pure sullo Stretto, nonostante le correnti orientali e la schermatura dell’Aspromonte.