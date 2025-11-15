Meteo: oggi arriva il vento da Sud, importanti cambiamenti la prossima settimana

Che tempo farà nel fine settimana e le tendenze da lunedì nel Messinese

Mentre una intensa perturbazione atlantica inizia ad interessare il Nord Italia, sulle regioni meridionali persiste un promontorio anticiclonico interciclonico (posizionato fra due aree depressionarie) che garantirà ancora bel tempo e clima molto mite. Questa struttura anticiclonica, già da lunedì 17 novembre, inizierà ad essere erosa dall’affondo di una grande saccatura atlantica, seguita da aria più fredda di origine polare marittima, che nel corso della prossima settimana renderà il tempo decisamente più dinamico e inaffidabile. Nel frattempo fino a domenica il tempo sullo Stretto si manterrà ancora stabile, ma velato, con il ritorno del fastidioso vento di ostro (da Sud) che domenica spirerà a tratti teso.

Sabato 15 novembre 2025

Oggi giornata caratterizzata da ampi tratti di sole e passaggi di velature sparse che diverranno un po’ più compatte in serate. Il clima sarà piuttosto mite, ma attenzione all’ampia escursione termica fra giorno e notte, con massime sui +21°C +22°C e minime attorno i +15°C +16°C. Venti molto deboli variabili, tendenti a ruotare da Sud, con una leggera brezza sullo Stretto. Mari quasi calmi, calmo il Tirreno a largo.

Domenica 16 novembre 2025

Aumento graduale delle velature e delle nuvole alte che renderanno il cielo velato, a tratti lattiginoso, con possibili fenomeni di alone solare. La giornata sarà caratterizzata da una ventilazione da Sud che si intensificherà nel pomeriggio, soffiando a tratti sostenuta nella bocca Nord dello Stretto di Messina, con raffiche fino a oltre 40 km/h a Capo Peloro. Mari poco mossi, localmente mosso nel pomeriggio lo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Dopo un lunedì molto variabile, fra nuvole e spazi soleggiati, anche ampi, da martedì il maltempo irromperà sulla nostra provincia, con piogge sparse e qualche temporale. Nel corso della settimana saliranno le probabilità di vedere il primo, seppur rapido, episodio di freddo della stagione.