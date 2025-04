Meteo: ponte del primo maggio soleggiato, attesi picchi fino a +25°C

Il cielo spazierà dal quasi sereno al poco nuvoloso, anche se potranno transitare temporanei annuvolamenti

La variabilità positiva che sta caratterizzando questi ultimi giorni di aprile ha già le ore contate. Da domani sul Mediterraneo si distenderà un promontorio anticiclonico ibrido, azzorriano al suolo e africano in quota, che stabilizzerà ulteriormente l’atmosfera, regalando un ponte del 1 maggio all’insegna del sole e del bel tempo. Il cielo spazierà dal quasi sereno al poco nuvoloso, anche potranno transitare temporanei annuvolamenti, del tutto innocui. Il clima sarà alquanto mite, pur con un’ampia escursione termica fra il giorno e la notte, specie durante le giornate soleggiate.

Mercoledì 30 aprile 2025

Sarà una giornata caratterizzata da cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso o velato, con nubi in transito da nord-ovest verso sud-est. Le temperature massime raggiungeranno i +21°C +22°C, le minime i +13°C +14°C. Venti deboli a regima di brezza, con una ventilazione moderata da Nord sullo Stretto. Mari per lo più quasi calmi, poco mosso o mosso lo Ionio e lo Stretto nella parte centrale e meridionale.

Giovedì 1 maggio 2025

Giornata che inizierà al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, con soleggiamento quasi ininterrotto. Lungo le aree costiere permarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle ore pomeridiane. Le temperature massime subiranno un aumento lieve, con punte di oltre +23°C in città, e fino a +24°C +25°C in provincia. Ma di notte e al primo mattino i valori termici raggiungeranno i +15°C. Venti deboli, al mattino da W-NW sul Tirreno, moderati da Nord e N-NW in città e sull’area ionica. Mari poco mossi, localmente mosso lo Ionio davanti la bocca sud dello Stretto.

Venerdì 2 maggio 2025

Giornata variabile, con ampie schiarite e porzioni di cielo sereno inframmezzate dal passaggio di qualche annuvolamento medio-alto e qualche velatura, pronta a rendere lattiginoso il cielo. Le temperature massime raggiungeranno valori di +23°C +24°C. Venti deboli a regime di brezza e mari da quasi calmi a poco mossi.

Questo tipo di tempo, tipico della tarda primavera, ci dovrebbe fare compagnia almeno fino al weekend successivo. Domenica si potrebbe assistere a un cambiamento, con una maggiore nuvolosità stratificata, ma senza il rischio di precipitazioni. Va detto che al momento si tratta solo di una tendenza, visto che ci troviamo oltre la data temporale massima delle 72 ore (limite temporale di una previsione). Non occorre che attendere il prossimo aggiornamento dei centri di calcolo internazionali.