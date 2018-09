Ancora estate e caldo, venerdì arrivano le nubi africane

Anche nei prossimi giorni il tempo sarà dominato da un grosso promontorio anticiclonico, di chiaro stampo africano, che garantirà piene condizioni di stabilità e clima soleggiato. Anzi, la struttura anticiclonica proprio dovrebbe intensificarsi ulteriormente, venendo alimentata da aria particolarmente calda in quota che risalirà dal deserto del Sahara, favorendo un ulteriore irrobustimento della figura anticiclonica. In compenso, trovandoci lungo il bordo più orientale del promontorio anticiclonico, saremo interessati da un debole flusso di correnti settentrionali che impedirà ai termometri di raggiungere picchi di caldo elevati, come quelli attesi in Sardegna e nelle regioni settentrionali, dove si potranno toccare i +33°C +34°C.

Quella di domani, mercoledì 12 settembre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata e anche un po’ calda, nonostante il costante soffio delle brezze dai quadranti settentrionali. I mari si presenteranno poco mossi, con piccole increspature sullo Stretto di Messina. Le temperature massime supereranno i +29°C +30°C, stazionarie le minime, su valori compresi fra i +22°C +23°C.

Giovedì 13 settembre sarà un’altra giornata dal tempo stabile e soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche velatura e di qualche nube alta, in veloce passaggio da nord verso sud. Il soleggiamento pressochè ininterrotto farà in modo di far schizzare i termometri su valori a cavallo dei +30°C, invariate invece le temperature minime. I tassi dell’umidità pero rimarranno ancora elevati, soprattutto durante le ore notturne.

Da venerdì 14 settembre l’avvicinamento di un fronte nuvoloso dalle coste nord-africane favorirà un rapido aumento della copertura nuvolosa un po' su tutto il messinese, con cieli pronti a spaziare dal parzialmente nuvoloso al molto nuvoloso, per l’arrivo di nubi medio-alte che nel corso della giornata tenderanno a divenire sempre più compatte, tanto da non poter escludere la probabilità di qualche breve scroscio di pioggia, magari misto a polvere desertica. Nonostante i cieli nuvolosi le temperature dovrebbero scendere di poco, con le massime a cavallo dei +28°C, in un contesto climatico ancora umido.