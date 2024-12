Meteo. Un profondo ciclone condizionerà l’Immacolata, mareggiate sul Tirreno

Fasi di tempo più variabile e tendenze per la prossima settimana

METEO – Dopo la perturbazione transitata ieri, responsabile di piogge anche intense sull’area tirrenica, un’altra e più intensa perturbazione, stavolta di origine nord europea, interesserà il nostro territorio durante il giorno dell’Immacolata. Difatti, proprio domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, una massa d’aria molto fredda, partita direttamente dalle isole Svalbard, dopo aver raggiunto l’Europa, dilagherà sul bacino del Mediterraneo dalla porta del Rodano, scavando una profonda depressione sotto vento alle Alpi, fra Mar Ligure e alto Tirreno. Tale depressione che si svilupperà sui mari attorno l’Italia causerà maltempo diffuso in tutte le regioni, da Nord a Sud. Piogge e nevicate a bassa quota investiranno tutto il Nord-Est e l’Emilia Romagna, mentre al Nord-Ovest si apriranno ampie schiarite e spazi di sole.

Attenzione alle nevicate attese su tutta la dorsale appenninica, che si potrebbero spingere fin sotto i 500/400 metri sull’Appennino settentrionale, e dai 700/800 metri sull’Appennino centrale, sopra i 1000/1200 metri sui monti del meridione. Le temperature durante il giorno dell’Immacolata subiranno un ulteriore calo, più incisivo sulle regioni del centro-sud. Da noi il maltempo si farà strada durante la giornata festiva, con piogge, rovesci e raffiche di vento. Anche se per il momento pare che il grosso della burrasca si concentrerà sul basso Tirreno, a causa di una componente più da Ovest-Sud/ovest, che metterà lo Stretto al riparo.

Sabato 7 dicembre 2024

Ci attende una giornata all’insegna di una spiccata variabilità, con annuvolamenti, anche compatti, alternati a schiarite e spazi soleggiati. Durante la giornata, in particolare fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, non si escludono dei locali piovaschi passeggeri fra il Milazzese e lo Stretto. Cielo parzialmente nuvoloso sull’area ionica. In serata prevarrà il cielo nuvoloso, con nubi alte che annunceranno il peggioramento domenicale. Temperature massime sui +16°C +17°C, minime notturne sui +12°C. Venti in mattinata deboli, tendenti a rinforzarsi disponendosi da Sud-ovest sulle Eolie. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Domenica 8 dicembre 2024

Il fronte freddo di questo ciclone in sviluppo sull’alto Tirreno transiterà molto velocemente sulla Sicilia, dispensando già in mattinata un passaggio rapido di piogge e rovesci che bagneranno tutto il nostro territorio, dai Nebrodi allo Stretto, inclusa l’area ionica. Subito dopo il passaggio del fronte forti venti da W-SW spazzeranno tutta la costa tirrenica, con raffiche capaci di toccare punte di 90 km/h nei punti più esposti delle Eolie. Dopo un momentaneo miglioramento, fra metà mattinata e orario centrale del giorno, fra il pomeriggio e la serata assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo, con piogge e rovesci ad intermittenza fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina. Non si possono escludere, in questa fase, neppure delle brevi grandinate. Attenzione alle forti raffiche di vento e alle mareggiate che in giornata sferzeranno tutta la costa tirrenica, creando fenomeni d’erosione, anche significativi. Il Tirreno diverrà agitato, fino a molto agitato a largo.

Tendenza per la prossima settimana

Fra lunedì 9 e martedì 10 dicembre 2024 si aprirà una fase di tempo più variabile, con maggiori spazi di sole e temperature in aumento. Da metà settimana sullo Stretto tornerà ad affacciarsi un’umida ma tiepida ventilazione meridionale che potrebbe causare delle precipitazioni, soprattutto lungo il settore ionico della provincia.