Meteo: verso la prima “scaldata” primaverile, picchi oltre +25°C sulla tirrenica

A Messina, invece, a malapena si supereranno i +20°C

METEO MESSINA – Si apre una settimana molto movimentata sotto il profilo meteorologico, causa il passaggio di varie perturbazioni atlantiche. Solo che stavolta le perturbazioni interesseranno il centro-nord e il Sud, prendendo solo marginalmente la Sicilia.

Ciò si tradurrà in fasi soleggiate inframmezzate da lunghi periodi nuvolosi, con lo scirocco che spirerà a più riprese lungo lo Stretto. Ma la novità sta nell’arrivo di una massa d’aria molto calda che in settimana spingerà i termometri oltre la soglia dei +25°C sulle località della costa tirrenica.

La prima scaldata primaverile

L’alta pressione di matrice subtropicale, in graduale espansione verso il Mediterraneo centrale, sarà la principale responsabile di questa scaldata anomala. Le correnti miti provenienti dal Nord Africa trasporteranno aria calda dai deserti dell’Algeria e della Tunisia verso la Sicilia e le regioni meridionali della penisola, facendo schizzare le temperature ben oltre le medie stagionali.

Se marzo è solitamente un mese di transizione, caratterizzato da un’alternanza tra freddo invernale e primi tepori primaverili, in questi giorni sembra voler sorprendere con un assaggio quasi estivo.

Picchi di +24°C +25°C sulle coste tirreniche siciliane

Il clou di questa ondata di calore è atteso nel corso della settimana, fra domani e la giornata di venerdì, quando lungo le coste tirreniche della Sicilia, tra il Palermitano e il Messinese tirrenico, l’attivazione dei caldi venti di caduta di scirocco e ostro, dai Monti dietro Palermo e da rilievi come le Madonie e i Nebrodi, farà schizzare i termometri oltre la soglia dei primi +24°C +25°C.

Qui la massa d’aria, già originariamente calda in quota, con isoterme prossime ai +14°C a circa 1500 metri di altezza, durante la discesa verso le sottostanti coste tirreniche, tenderà a scaldarsi di circa +1°C ogni 100/150 metri, raggiungendo le località costiere con temperature praticamente estive.

Questo perché una massa d’aria che discende verso il basso tende a incontrare pressioni via via maggiori a quote sempre più basse, e di conseguenza si comprime e si riscalda.

Proprio per questo lungo le località tirreniche siciliane si potranno raggiungere punte di oltre +24°C +25°C, forse anche +27°C, specie fra l’area urbana di Palermo e la zona di Milazzo.

Si tratta di valori elevati, più tipici di maggio inoltrato che di marzo, che potrebbero regalare giornate dal sapore quasi estivo agli abitanti e ai visitatori di queste zone. Chi sarà presente in località costiere come Palermo, Cefalù e Milazzo di giorno potrà uscire benissimo in maniche corte.

A Messina a malapena si supereranno i +20°C

Se sulla costa tirrenica nei prossimi giorni, in particolare venerdì, si sperimenteranno le prime temperature quasi estive, anche se per poco tempo e solo durante il giorno, sulla città di Messina e lungo l’area ionica il clima sarà molto più fresco e umido.

Questo perché la ventilazione da Sud e S-SE proveniente dal mare farà in modo che le temperature massime non supereranno picchi elevati, non oltre i +18°C +19°C, o massimo +20°C non prima di venerdì 14 marzo.