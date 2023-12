Meteo weekend a Messina: aria mite dall'Atlantico e variabilità - Tempostretto

Sabato massime fino a +22°C

METEO MESSINA Chiuso il rubinetto dell’aria polare marittima, nel corso dei prossimi giorni sul bacino centrale del Mediterraneo entreranno masse d’aria decisamente più miti, provenienti dalle medie latitudini atlantiche. Questo flusso oceanico, oltre a mantenere il clima mite, relegando il grande freddo sulle pianure russe e sulla Scandinavia, contribuirà a rendere il clima piuttosto variabile. Tutto ciò viene evidenziato dai modelli di riferimento di “meteored Italia“.

Il modello di riferimento di “meteored”

Sabato 2 dicembre 2023

Sarà una giornata condizionata dai cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al nuvoloso, soprattutto fra il pomeriggio e la serata, quando giungeranno innocue nuvole stratificate. Nel pomeriggio l’irrompere di sostenuti e rafficati venti di ponente e maestrale contribuirà a far abbassare, seppur di poco, le temperature, dopo massime giornaliere, in mattinata, di +21°C +22°C. Mari poco mossi, da mosso a molto mosso il Tirreno in serata.

Domenica 3 dicembre 2023

Sarà una giornata variabile, fra ampi spazi di sole e passaggi nuvolosi, con un’atmosfera piuttosto fresca. Fra il pomeriggio e la serata saranno possibili annuvolamenti cumuliformi che potranno originare pure dei locali piovaschi fra la zona tirrenica e lo Stretto di Messina. La ventilazione spirerà da debole a moderata dai quadranti nord-occidentali, mentre i mari si renderanno tutti da poco mossi a mosso solo il Tirreno.