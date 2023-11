Meteo weekend a Messina: rischio precipitazioni e calo delle temperature - Tempostretto

Ecco cosa accadrà in questo fine settimana: domina una spiccata variabilità

MESSINA – Quello in arrivo sarà un fine settimana dominato dalle fresche e umide correnti atlantiche, che seguiranno il transito di una perturbazione oceanica, seguita da masse d’aria più fresche, in discesa dal Nord Atlantico. Quest’aria più fresca, oltre a rendere l’aria più frizzantina, contribuirà a mantenere dell’instabilità, con annuvolamenti anche compatti, in grado di arrecare piogge e brevi rovesci, alternati a schiarite e spazi di sole. Insomma si respirerà un’atmosfera più consona per il mese di novembre, con temperature di poco sopra le medie.

Sabato 11 novembre

Giornata all’insegna di cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con rischio di vedere delle piogge e locali piovaschi, fra i Nebrodi, la fascia tirrenica e lo Stretto di Messina. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio si apriranno ampie schiarite. Tempo asciutto sulla costa ionica. Ma in serata ci sarà nuovamente il rischio di vedere nuovi fenomeni, seppur localizzati e intermittenti. Soffieranno moderati, a tratti tesi, venti di ponente e maestrale che accentueranno la sensazione di freddo, rendendo il Tirreno mosso, fino a molto mosso a largo. Poco mossi gli altri mari. La minima notturna scenderà sui +15°C.

Domenica 12 novembre

Prevarrà una spiccata variabilità, con nubi alternate a schiarite e momenti soleggiati. Nell’arco della giornata festiva arriveranno degli annuvolamenti più compatti (nembostrati, cumuli) che produrranno fenomeni a carattere intermittente, maggiormente probabili sulla costa tirrenica. Tempo asciutto sull’area ionica, da Capo Alì a Giardini. La ventilazione si orienterà da libeccio sul Tirreno e sullo Ionio a largo, mentre sullo Stretto avremo venti molto deboli o assenti, per via del “rotore” che si svilupperà sottovento all’Etna e ai Peloritani. Le temperature presenteranno un lieve aumento delle massime, stazionarie invece le minime.