Meteo Weekend: torna lo scirocco, nubi basse verso la costa ionica e lo Stretto

Le temperature nel Messinese nel fine settimana

Dopo il primo passaggio frontale di stagione, che ha visto l’ingresso di masse d’aria un po’ più fresche, capaci di far abbassare le temperature appena 1°C sotto la media (nelle minime, le massime sono nella media), da domani si cambia registro. Sull’Europa si verrà a scavare una configurazione di blocco, con un vasto anticiclone sulla Scandinavia, mentre a ridosso della Spagna, si isolerà una goccia fredda, pronta a causare severo maltempo sul Mediterraneo occidentale. Lungo il margine fra le due figure antagoniste si attiverà una ventilazione di Scirocco, molto umida, che già da domani ammasserà delle nubi basse sul versante ionico dei Peloritani. Altrove avremo maggiori spazi di sole, alternati a velature o nubi alte. Queste condizioni meteorologiche, tipiche dell’autunno, condizioneranno tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana, con lo Scirocco pronto a spirare moderatamente lungo lo Stretto, con i soliti rinforzi nella bocca Nord, fra Ganzirri e Torre Faro.

Sabato 17 ottobre 2026

Al mattino cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sole, ma nel corso del pomeriggio si vedrà un aumento della nuvolosità, sulla costa ionica e lungo la zona sud della città. Altrove permarranno maggiori spazi di sereno. Velature in serata. Temperature massime sui +22°C +23°C, punte anche oltre i +25°C sulla costa tirrenica. Venti da deboli a moderati da Sud. Brezze molto deboli da NE lungo la costa tirrenica, dal Romettese fino a Tusa. Mari poco mossi, quasi calmo sotto costa il Tirreno.

Domenica 18 ottobre 2026

Quella di domenica sarà una giornata un po’ più uggiosa, con nuvole basse lungo la costa ionica, ma anche verso la città. Non si esclude la possibilità di qualche locale pioviggine o debole pioggia, più probabile sull’area ionica. Maggiori schiarite saranno presenti sul lato tirrenico e sulle Eolie. Temperature massime sui +23°C, minime sui +18°C. Venti da deboli a moderati di Scirocco sullo Stretto. Mari da poco mossi a mossi.