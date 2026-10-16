Fornelli accesi al Messina Street Food Fest: ecco le novità di quest’anno VIDEO

L'evento attrae visitatori da 8 anni. "E' iniziato tutto per scherzo, adesso piazza Cairoli ci sta quasi stretta"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo il taglio del nastro dell’ottava edizione del Messina Street Food Fest, piazza Cairoli si anima con le cinquanta casette del gusto e gli otto birrifici artigianali. Fino a domenica 18 ottobre si potranno degustare 50 specialità dolci e salate e birre siciliane a calabresi. Ecco le novità di quest’anno.

Un evento che attrae visitatori a Piazza Cairoli da 8 anni

“Siamo qui da otto anni ormai – ha detto l’organizzatore Alberto Palella – è iniziato tutto quasi per scherzo e forse adesso piazza Cairoli ci sta perfino stretta. Siamo orgogliosi di aver allargato gli orizzonti coinvolgendo diverse regioni tra cui l’Abruzzo all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. Una piazza viva che vuole divertirsi, siamo orgogliosi di questo”.

L’evento si svolge da 8 anni con la partnership del Comune di Messina. “Si è partiti con la voglia di animare una piazza – ha ricordato il sindaco Federico Basile – e ogni anno questo evento si arricchisce e porta allegria. Mi auguro grande colore e partecipazione, voglia di condividere food e cultura. Messina così si alimenta di tante cose buone”.

50 casette del gusto e 8 birrifici artigianali

Quest’anno sono 50 le casette del gusto e otto i birrifici artigianali in piazza. I visitatori hanno fin da subito mostrato tanta curiosità per le 21 specialità inedite proposte quest’anno, tra cui l’iris salato al pistacchio, creazione dello chef stellato Giuseppe Raciti. Non solo stelle, il Messina Street Food Fest offre una sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: per questo troveranno spazio anche operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

Specialità senza glutine e senza lattosio

Anche quest’anno c’è molta attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico anche sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Il ricavato degli show cooking alle associazioni

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Non solo cibo. Piazza Cairoli ha ospitato i primi spettacoli in uno spazio fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Applausi per la compagnia dei Joculares con le nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E poi la buona musica con l’esibizione della prima live band, insieme ai dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Il programma di venerdì 16 ottobre

Show cooking

Ore 19

· Abruzzo Tasting Stories: Timballo alla teramana

· Gelato alla vaniglia, nzuddi messinesi e amarene proposto dal gelatiere Giuseppe Bellia (Pasticceria Bellia di Giarre)

· Vini in abbinamento Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 21

· Abruzzo Tasting Stories: Pecora & Rosetta

· Sorbetto di cachi e anice stellato proposto dal gelatiere Vincenzo Pennestrì (Gelateria Sottozero Pennestrì di Reggio Calabria)

· Vini in abbinamento: Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Spettacoli

· 11.30-15.30: “Cotti e suonati”, selezione musicale di Alfredo Reni

· 18.30: “Con tatto” e “I trampolieri”, compagnia Joculares

· 19.30: Replica “Con tatto” compagnia Joculares

· 19.30: Dj Set a cura di Fabrizio Duca

· 21.30: Live band Rocco al Quadrato

· 23.30-1.00: Dj Set a cura di Fabrizio Duca

Gli orari di apertura del Food Village

Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking