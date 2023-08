"Mettete i dissuasori della velocità in via Marina a Ganzirri", l'appello - Tempostretto

Un cittadino scriive alle istituzioni: "Rischio di incidenti altissimo"

MESSINA – Un appello alle istituzioni arriva da parte di un cittadino di Messina, Marcello Puglisi: “Mettete i dissuasori della velocità in via Marina a Ganzirri. Il rischio incidenti è altissimo”. “In via Marina a Ganzirri – spiega – nel tratto compreso tra il numero civico 5 e il 25 la viabilità è consentita solo in direzione sud – nord; gli automezzi che la percorrono (furgoni, auto, moto, scooter) sicuri di procedere su un tratto di strada a senso unico, spesso non rispettano i limiti di velocità e al contempo non tengono in debita considerazione che tale tratto di strada è intersecata da altre piccole vie (Bianca Bianchi, Angela Gotelli e Maria Jervolino) come piccoli affluenti di un fiume. Da queste ultime vie scendono abitualmente pedoni, molto spesso bambini, che attraversano la via marina per raggiungere la spiaggia, correndo il serio rischio di diventare veri e propri “birilli da bowling” sparati dai conducenti indisciplinati”.

“A tutela della pubblica incolumità”, Marcello Puglisi chiede alle istituzioni “di far installare opportuni dissuasori di velocità nel tratto di strada indicato che a giudizio dei residenti è fortemente a rischio di gravi incidenti”.