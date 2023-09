Mezzo pesante perde gasolio, A-20 chiusa da S. Stefano Camastra a S. Agata - Tempostretto

Lo stop in direzione Messina per consentire la bonifica della sede stradale

E’ stato chiuso questo pomeriggio il tratto autostradale S. Stefano – S. Agata di Militello, in direzione Messina, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. La chiusura temporanea si è resa necessaria per permettere il completamento degli interventi di bonifica della carreggiata, a causa dello sversamento di gasolio da parte di un mezzo pesante. Contestualmente è stata istituita l’uscita obbligatoria a S. Stefano di Camastra per i veicoli provenienti da Palermo e con rientro a S. Agata per chi procede in direzione Messina