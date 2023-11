Ferito il conducente

Rallentamenti sull’autostrada A20 Messina-Palermo per un incidente stradale autonomo verificatosi questa mattina tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, in direzione Palermo, all’altezza di Naso. Nella tarda mattinata di oggi, per cause in fase di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato mentre percorreva la galleria Baldassarre. Il conducente ha riportato lievi ferite.

(foto dal gruppo Fb A18 e A20 le autostrade siciliane della vergogna)